Papa Francisc împlinește astăzi vârsta de 86 de ani și, potrivit stilului său, sărbătorește această zi în compania celor săraci și în sobrietatea reședinței sale din Casa ”Sfânta Marta”.

Născut în 17 decembrie 1936 la Buenos Aires într-o familie de origine italiană, tânărul Jorge Mario Bergoglio a intrat în ordinul iezuiților și a fost sfințit preot în 1969. După mai multe misiuni pastorale și educative, a fost numit episcop de Sfântul Ioan Paul al II-lea în 1992. Devenit arhiepiscop de Buenos Aires în 1997, a fost creat cardinal în 2001 și a luat parte la conclavul din 2005, când a fost ales Benedict al XVI-lea. După retragerea papei Benedict, cardinalul Jorge Mario Bergoglio a fost ales papă la conclavul din 2013, luându-și numele de Francisc.

În cei aproape 10 ani de pontificat, papa Francisc a efectuat 39 de călătorii apostolice internaționale în 58 de țări. În perioada 31 mai – 2 iunie 2019, papa Francisc a efectuat o călătorie apostolică în România, cu etape la București, Iași, Șumuleu-Ciuc și Blaj, sub genericul ”Să mergem împreună!”.

Din numeroasele documente ale pontificatului, se remarcă prin importanță constituția apostolică ”Praedicate Evangelium” privind reforma Curiei Romane, care a fost promulgată în 19 martie 2022 și a intrat în vigoare în 5 iunie 2022.

Mai mult decât în celelalte zile, Biserica catolică și toți oamenii de bunăvoință îl însoțesc pe papa Francisc în ziua aniversării sale cu rugăciuni, urări și susținere în parcursul sinuos al sănătății sale.

La fel ca milioane de credincioși de pe toate continentele, Redacția Română Radio Vatican împărtășește cu recunoștință față de Domnul în această zi aniversară străvechea rugăciune a Bisericii: ”Orémus pro Pontífice nostro Francisco. Dóminus consérvet eum et vivíficet eum et beátum fáciat eum in terra et non tradat eum in ánimam inimicórum éius” – ”Să ne rugăm pentru papa nostru Francisc. Domnul să-l păzească, să-l țină în viață și să-l fericească pe pământ și să nu-l dea în mâna dușmanilor săi!”.