De anul viitor scad semnificativ și sumele pe care băimărenii, dar nu numai, le plătesc pentru biletele și abonamentele achiziționate pentru transportul în comun. Astfel, potrivit hotărârii adoptate în acest sens de Consiliul Local al Muncipiului Baia Mare, în ședința ordinară din 19 Decembrie, de la 1 ianuarie 2020 cuantumul biletelor și abonamantelor va fi redus în medie cu 70 de procente.

“Pentru că ne dorim o relație mai intensă cu societățile comerciale care au mai mulți angajați și care și până acum achiziționau abonamente pentru aceștia, pentru ai motiva pe băimăreni să folosească transportul în comun dar și pentru faptul că pe baza organizării sub Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona metropolitană Baia Mare vom avea modernizat și parcul auto, am decis o scădere a cuantumului biletelor respectiv a abonamentelor, în medie cu 70% în următoarea formulă : avem un tarif de 2,5 ron pentru 60 de minute respectiv biletul pentru o oră pentru o linie a rămas 2,5 ron sa majorat la 120 de minute respectiv la două ore, biletul pentru o zi întreagă de la 10 ron a ajuns la 5 ron abonamentul pentru o lună de la 68 RON la am redus la 30 RON cel pentru trei luni de la 150 RON l-am redus la 50 RON, iar abonamentul pe 6 luni de la 300 RON l-am redus la 100 RON. Din punctul meu de vedere este important să fim prietenoși cu mediul și totodată să-i încurajăm pe băimăreni și cu tarife mai mici să folosim mai mult transportul în comun” a spus primarul Municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș.