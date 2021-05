Din 1993, an de an, pe data de 15 mai este aniversată Ziua Internațională a Familiei. Sărbătorită în mai multe țări de pe glob, aceasta are scopul de a sensibiliza opinia publică și de a sublinia importanța familiei.

Cu această ocazie, Biblioteca Județeană ”Petre Dulfu” Baia Mare, prin Serviciul Împrumut carte pentru copii și tineret, în parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș și Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga” vă invită vineri, 14 mai 2021, începând cu ora 08.00, la o întâlnire virtuală cu tema ”De ce familia este importantă?”.

Întâlnirea online, va avea loc pe platforma Google Classroom, unde se va citi povestea ”Maricica șoricica”, din cartea ”52 de povestiri cu animăluțe”. Povestea subliniază o dată în plus implicarea familiei în evenimentele importante din viața copiilor.

Activitatea va continua cu discuții pe tema poveștii, copiii încercând să explice, cu cuvintele lor de ce cred ei că este importantă familia. Cu această ocazie va fi prezentată și o vitrină de carte conținând cărți cu această temă, existente în fondul Secției pentru copii.