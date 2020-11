O femeie de 74 de ani, infectată cu COVID-19, a ajuns la Spitalul Universitar de Urgență din București, cu toate că această unitate medicală nu este destinată îngrijirii bolnavilor cu acest virus. Familia susține că eroarea a apărut din cauza celor de la Ambulanță, iar tratamentul de care a avut femeia parte în cel mai mare spital din București a fost unul înjositor.

Paraschiva Tudor de 74 de ani, este mamă a doi copii și în noiembrie 2020 a ieșit pozitivă la testul Covid. Se află în grupa de risc, fiind cardiacă.

„Deoarece se simțea din ce în ce mai rău după 3 zile de tratament, urmând procedurile legale în vigoare și la îndrumarea medicului de familie, am solicitat trimiterea unei ambulanțe Covid în vederea evaluării.

Ambulanța a venit în circa o oră dar, dintr-o regretabilă eroare ce nu ne aparține, a dus pacienta la Spitalul Universitar, care nu este spital suport Covid. După multe discuții telefonice avute cu doamna doctor Stănculescu Roxana, discuții în care am solicitat inclusiv transferul ei la o unitate spitalicească suport Covid, mi s-a răspuns impertinent și urlând la mine, de parca aș fi adus-o eu: „Ce facem doamnă, ne batem joc de banii contribuabililor?”.

În jurul orei 18,30, am discutat telefonic cu o persoană din spital care mi-a spus să îi fac externarea și că trebuie să ne deplasăm să o luăm. Am întrebat nedumerită dacă este ok, știind că transportul unui pacient Covid pozitiv nu se face decât cu ambulanța. Mi-au zis să vin să o iau cu mașina personală.

Am găsit-o prăbușită pe calea de acces a ambulanțelor situată în fața UPU a Spital Universitar, după gardul de protecție, la cca 20 m de acesta. Probabil a amețit și s-a împiedicat; mama având 74 ani și era deshidratată în momentul în care noi am găsit-o acolo.

Acolo am găsit-o eu, printre ambulanțe și oameni sănătoși, ce nu aveau nici cea mai vagă idee că circulă pe lângă un bolnav pozitiv Sars Cov 2.



Noi am rămas șocați că externarea ei a fost făcută de personalul Spitalului Universitar fără urmărirea procedurilor specifice Sars Cov 2 și fără urmărirea bolnavei în vederea asigurării că a fost luată în condiții sigure de aparținator, fiind un pericol pentru sănătatea celorlalte persoane aflate în proximitatea locației descrise mai sus.

În urma prăbușirii, mama s-a lovit la cap și au reinternat-o pentru investigații suplimentare (CT, ecografie) după cu am solicitat asta în mod expres.

Fac mențiunea că pacienta a fost externată și preluată de mine, Tudor Cristina, fiica doamnei Tudor Paraschiva, eu fiind contact direct și în mod normal trebuia să stau în autoizolare.

Am fost OBLIGATĂ să încalc legea, deoarece doamna doctor Stănculescu Roxana a refuzat de două ori (prima oară în jurul orei 18,00 și a doua oară în jurul orei 23,28) să solicite o ambulanță Covid la serviciul 112 pentru a transporta pacienta într-un spital care este unitate suport Covid ori acasă.

Dânsa a motivat că Spitalul Universitar unde a ajuns cu ambulanța specială Covid, nu este de tip suport Covid și mi-a spus textual „ei, dacă tot ați fost contact direct cu dânsa, puteți să veniți să o luați; dacă vă chem o ambulanță va dura între 6 – și 10 ore până vor trimite una”.



Totodată, i-a spus fratelui meu, deplasat și el la Spitalul Universitar, „de ce nu vă duceți bolnava la rețeaua privată în care ați testat-o? Ce face medicul dumneavoastră de familie?”

Am informat-o că medicul de familie ne-a sprijinit cât a putut, ne-a sunat în fiecare zi și i-a prescris tratamentul specific Covid, monitorizându-i zilnic evoluția.

Fratele meu i-a precizat că, în urma apelului efectuat de mine la serviciul 112 în data de 11.11.2020, apel în care solicitam trimiterea unei ambulanțe pentru recoltare, am fost informați că ambulanța va ajunge în 24-48 de ore.

Atunci am hotărât testatea mamei într-o clininică privată. După pozitivarea testului am mers la aceeași clinică privată unde ne-am testat atât eu, cât și tatăl meu (din fericire aceste teste au ieșit negative), aceasta atestând că nu ne batem deloc joc de banii contribuabililor.

Cristina precizează că nu a solicitat externarea mamei sale. Nu înțelege cum medicii au externat-o pur și simplu și ai au găsit-o rănită în curtea spitalului, pozitivă fiind, printre alți pacienți, medici și ambulanțieri.

„Pe perioada internării, a fost sistematic umilită de cadrele medicale, ținută pe un scaun, urlându-se în permanență la ea. Nu i s-a dat nici măcar un pahar cu apă în vederea luării tratamentului specific cardiacilor, din același motiv fiind în imposibilitatea de a-și lua tratamentul specific Covid, prescris de medicul de familie.

Ambele scheme de tratament se aflau în bagajul personal aflat în posesia ei, însă personalul medical nu i-a dat 1 pahar cu apă în intervalul orar 14,00 – 19,00, în condițiile în care ea era deja deshidratată având febră mare de duminică.

Toate cele relatate mai sus au fost aduse la cunoștința operatorilor de la Serviciul 112 și Ambulanță în apelul efectuat de mine la ora 19,46 din data de 12.11.2020, cât și a DSP-ului ce a sunat în data de 13.11.2020, de două ori.”

Cei doi copii ai doameni Paraschiva nu vor să lase lucurile așa, vor să sesizeze organele abilitate în legătură ce aceste întâmplări, pentru ca astfel de greșeli să nu mai apară în spitale,

Cristina Tudor insistă pe faptul că povestea mamei sale nu este un afront adus sistemului medical din România, ci doar personalului medical aflat în tură atunci când mama sa a fost internată.

„Lăsând deoparte aspectul legal ce va urma, sunt șocată că în România secolului 21 nu mai există pic de umanitate, respect față de cetățean. Este inacceptabil să tratezi așa un bătrân de 74 ani, ce a muncit o viață întreagă, a crescut 2 copii în spiritul respectării legilor, al iubirii și ajutării aproapelui!”, mai susține fiica femeii.

Am cerut reprezentanților Spitalului Universitar din București un punct de vedere față de cele reclamate. Până la oara publicării articolului, nu am primit un răspuns oficial.

