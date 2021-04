A fost bătaie cruntă între două cupluri la Starea Civilă, amplasată la Centrul de Afaceri din municipiul Vaslui. Scandalul a izbucnit după ce una dintre perechi a intrat înaintea celeilalte. Bărbații s-au lovit cu pumnii și picioarele iar femeile s-au atacat cu poșetele.

Totul a început când un bărbat venit să ridice un certificat de naștere împreună cu soția nu și-a respectat rândul. Acesta a fost avertizat de un alt bărbat care aștepta pentru a obține un certificat de căsătorie. De aici, scandalul a degenerat, cei doi înjurând și împărțindu-și pumni și picioare în fața tuturor celor prezenți.

Nici partenerele celor doi nu au stat deoparte. Acestea s-au certat, s-au tras de păr una pe alta și s-au lovit cu poșetele.

Nici forțelor de ordine care au încercat să intervină nu le-a fost ușor, mai ales unuia dintre polițiști, care a alunecat pe gresie și a căzut în încercarea de a-l imobiliza pe unul dintre agresori.

“În momentul când a avut loc incidentul, eu nu eram în clădire. Am fost informat că două persoane care stăteau la rând la Starea Civilă nu s-au înțeles asupra ordinii și s-au luat la bătaie. Unul dintre ei era acolo pentru a înregistra o căsătorie, celălalt pentru a înregistra o naștere.

Noi am anunțat incidentul la 112, au fost acolo și organele de poliție. Nu știu ce măsuri au fost luate, știu doar că unul dintre cei doi bărbați implicați în altercație a revenit la Centrul de Afaceri pentru a-și ridica documentul solicitat.

Eu am de gând ca după sărbători să fac o informare la Poliția Locală pentru a asigura ordinea și la Starea Civilă, așa cum se întâmplă acum la Evidența Populației. Nu am mai avut asemenea evenimente, am fost și noi surprinși de ce s-a petrecut azi la Centrul de Afaceri”, a declarat Florin Sârbu, directorul Centrului de Afaceri Vaslui.

Dosar penal pentru lovire sau alte violențe

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui a declarat că a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de loviri sau alte violențe.

“În cursul zilei de astăzi, 29 aprilie 2021 (n.r. joi), ora 13.58, Poliția Municipiului Vaslui a fost sesizată, prin SNUAU 112, despre faptul că în zona unui ghișeu al Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Vaslui, mai multe persoane sunt implicate într-un scandal.

La sesizare s-a deplasat un echipaj mixt (polițist însoțit de militar jandarm) care a identificat una dintre persoanele participante la scandal, care se manifesta agresiv, încercând să lovească persoane de la fața locului.

Bărbatul de 39 de ani din Vaslui a fost imobilizat și condus la sediul Poliției Municipiului Vaslui, unde a fost sancționat contravențional, cu amendă în cuantum de 400 lei, pentru abateri prevăzute Legea 61 din 1991 (republicată) pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, urmând a fi efectuate cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs fapta sesizată”, a declarat Bogdan Gheorghiță, reprezentantul IPJ Vaslui, potrivit vremeanouă.ro.