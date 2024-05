Au apărut imaginile cu altercația din Parlament dintre deputații Dan Vîlceanu și Florin Roman. Din cadrele surprinse de camerele de supraveghere din Camera Deputaților se vede cum Dan Vîlceanu îl bruschează pe Florin Roman și se apleacă asupra lui, părând că îl mușcă în zona feței.

Deputatul PNL Florin Roman a declarat marți, după altercație, că a fost agresat de Dan Vîlceanu și că a fost lovit cu genunchiul „în zona nasului”. Imaginile arată clar că a existat o confruntare fizică între cei doi, Dan Vîlceanu ținându-l de gât și împingându-l pe un culoar pe Florin Roman. La un moment dat, Vîlceanu se apleacă peste Florin Roman și pare să îl muște de nas.

Cei doi ies din cadru și Dan Vâlceanu reapare după câteva secunde, când intervine un alt deputat. Roman: „Voi depune plângere penală” Florin Roman a anunțat că va depune plângere penală împotriva lui Dan Vîlceanu și că va merge la Institutul de Medicină Legală.

„Astăzi am trăit un moment prin care nu credeam ca voi trece vreodată într-o lume civilizată”, a declarat deputatul PNL, Florin Roman, într-o postare publicată pe Facebook. „I-am reproșat deputatului neafiliat, Dan Vilceanu, încălcarea regulamentului prin prezenta lui în băncile grupului PNL. Problema dumnealui la parlament era să afle câți primari au plecat la Călărași. A urmat o altercație verbală, după care, am fost bruscat fizic spre ieșirea din plen. În afara sălii de plen am fost agresat fizic, din nou, în mod golănesc, cu o lovitură cu genunchiul aplicat în zona nasului. Am evitat orice ripostă, pentru ca respect mandatul de parlamentar. În schimb, în baza imaginilor de pe camerele de luat vederi, voi depune solicitare de sancționare a deputatului neafiliat, prieten al ADU, pentru lovire! Totodată voi depune plângere penală împotriva deputatului huligan!”, a precizat deputatul Florin Roman.