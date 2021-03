Dan Barna, președintele useriștilor, se preface că anchetarea lui de către DLAF este o vizită de curtoazie. Joi, într-o postare pe pagina sa de Facebook, liderul USR a primit „o invitație” din partea DLAF pentru a furniza informații despre „activitatea antreprenorială pe care a desfășurat-o înainte de a intra în politică”.

„Am spus în numeroase interviuri că sunt complet disponibil și vreau să clarific orice chestiune legată de activitatea antreprenorială pe care am desfășurat-o înainte de a intra în politică. În aceste zile solicitarea mea a dat roade și am primit o invitație de la DLAF pentru, și citez, “furnizarea informațiilor pe care le dețineți în legătură cu activitatea desfășurată în cadrul proiectului” aflat în verificare. Era foarte bine dacă această invitație nu s-ar fi lăsat atât așteptată – am solicitat chiar eu acest lucru încă din campania de la prezidențiale din 2019, când s-au speculat din păcate enorm de multe neadevăruri în spațiul public”, a scris Dan Barna pe Facebook.

În fapt, invitația despre care Dan Barna scrie pe pagina sa de Facebook este o citație venită din partea Departamentului de Luptă Antifraudă (DLAF), care are o procedură similară procurorilor. Mai exact, în momentul în care DLAF trimite o citație (pe care Barna o numește invitație) către o persoană, acea persoană este obligată să se prezinte. La DLAF nu ești invitat.

Amintim că jurnaliștii de la Rise Project au dezvăluit anul trecut modul dezastruos în care au fost implementate trei proiecte europene de către „antrepenorul de succes” Dan Barna. Valoarea celor trei proiecte europene a fost de șase milioane euro. Banii s-au evaporat între amici cu facturi la comandă, în nepotisme, deturnări, plăți fictive, furturi de echipamente și discursuri despre frumusețea spiritului antreprenorial. Din partea beneficiarilor, persoane cu dizabilități sau proveniți din medii defavorizate, greu de integrat pe piața muncii și extrem de neglijate în România, multă dezamăgire, susțin jurnaliștii.

În urma acestor dezvăluiri, DLAF a pornit investigația în trei proiecte din fonduri europene realizate de fosta firmă de consultanță a președintelui USR: „Punți comunitare”, „SES-am Deschide-te!” și „Biblioteca bunelor practice, Concept Inovator de Dezvoltare a Mediului Rural”.

psnews.ro