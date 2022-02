Salvatorii montani au extras, luni dimineaţă, dintr-o zonă izolată a localităţii Vişeu de Jos, un bărbat care acuza dureri toracice, iar echipajul Ambulanţei nu a putut ajunge la pacient din cauza terenului dificil, a informat directorul Serviciului Judeţean Salvamont Maramureş, Dan Benga.

„În aceasta dimineaţă salvatorii montani au fost solicitaţi să intervină în cazul unui bărbat care acuza dureri toracice şi o stare generală precară cu febră şi frisoane. Zona în care se afla bărbatul de 73 ani era situată în Vişeul de Jos, în valea Cuhii, sub deal, o zona în care accesul era posibil doar la pas”, a spus Dan Benga.

Potrivit acestuia, bărbatul a fost transportat în siguranţă şi predat echipajului medical de la Ambulanţa Maramureş, apoi transportat la cea mai apropiată unitate medicală.

În același timp, Actiune in derulare a SPJ Salvamont Maramureș in zona Mara, jud Maramureș.

Apelul venit prin 112 ne-a anunțat despre faptul ca intr-o zona greu accesibila (acces doar la pas) o femeie in vârstă (80 ani) are nevoie urgenta de ajutor avand, printre alte probleme medicale, dificultati mari de respirație.

Salvatorii montani se deplaseaza in zona mentionata pe drumul Baia Sprie- Gutin – Mara, ulterior urmând sa parcurga cei aproape 3 km fara acces auto pana la casa bătrânei pe jos prin nametii care masoara mai bine de 1.5 m.

Din pacate in lipsa legislatiei care ar permite in astfel de cazuri folosirea semnalelor acustice si luminoase si ar asigura prioritate in trafic deplasarea echipei de interventie este extraordinar de dificilă si înceată totodata.