Apelul venit prin 112 a informat ca in zona Ulmoasa, Băița, Maramures un bărbat aflat la cules de ciuperci a alunecat suferind un traumatism la nivelul membrului inferior, in acest moment fiind în imposibilitatea de a mai putea să se deplaseze.

Echipajul SPJ SALVAMONT MARAMURES a pornit de urgentă spre zona in care se afla accidentatul pentru evaluarea situației și acordarea primului ajutor.



1 din 7 - +

Pacientului cu traumatism membru inferior i-a fost acordat primul ajutor după care a fost transportat cu targa UT2000 si predat la ambulanță pentru a fi dus la cea mai apropiata unitate medicala pentru investigatii.