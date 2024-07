Luni, 1 iulie, polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Ocna Șugatag, care sub coordonarea procurorului desfășoară activități specifice într-un dosar penal întocmit sub aspectul comiterii infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice, au reținut pentru 24 de ore un tânăr domiciliat în comuna Ocna Șugatag.

În fapt, la data de 29 iunie a.c., polițiștii au fost solicitați să intervină pentru aplanarea unei stări conflictuale, pe raza localității Ocna Șugatag.

La fața locului polițiștii au identificat șapte tineri, iar din primele verificări efectuate a reieșit faptul că în timp ce se aflau pe terasa unui local public, doi dintre aceștia, pe fondul unui conflict spontan, s-ar fi agresat reciproc. În urma incidentului, un tânăr de 33 de ani a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, iar un tânăr de 31 de ani a fost transportat la o unitate spitalicească de specialitate pentru investigații medicale.

În baza probatoriului administrat, ieri, 01 iulie, a fost dispusă reținerea pentru 24 de ore a tânărului de 31 de ani. Acesta urmează a fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.

Sub coordonarea procurorului, polițiștii continuă cercetările pentru documentarea întregii activități infracționale.