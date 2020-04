Activităţile specifice desfăşurate de poliţiştii maramureşeni de investigaţii criminale au dus la identificarea unui bărbat din judeţul Călăraşi bănuit de comiterea unei infracţiuni de înşelăciune.

În fapt, in cursul lunii martie, administratorul unei societăţi comerciale a sesizat poliţia că a comandat mai multe măşti chirurgicale de pe un site, iar când coletul a sosit şi l-a desfăcut, a constatat că a primit mai multe suluri de hârtie igienică, constatând astfel că a fost înșelat, iar societății i-a fost cauzat un prejudiciu de peste 2600 lei.

În urma sesizării, poliţiştii serviciului de investigaţii criminale din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Maramureş a întocmit dosar penal iar in urma activităţii de documentare, au stabilit că in urma verificărilor bănuit de comiterea faptei este un tânăr de 30 de ani din Călăraşi.

Poliţia continuă cercetările pentru documentarea întregii activităţi infracţionale a acestuia.