Luni, 19 februarie, în jurul orei 16.00, în timp ce polițiștii din Borșa efectuau controlul traficului rutier pe strada Vișeului, din oraș, au oprit pentru control, un autoturism care nu avea aplicate plăcuțe cu numere de înmatriculare.

La volan a fost identificat un bărbat de 67 de ani, din Borșa. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,25 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiindu-i prelevate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, șoferul are permisul de conducere reținut, iar autoturismul condus figurează radiat din circulație.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.