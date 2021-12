Problemele de arbitraj din Liga 1 par a fi mai multe ca oricând în acest sezon, iar conducerea echipei campioane, CFR Cluj, reacționează.

Președintele grupării ardelene, Cristi Balaj, spune că are încredere în arbitrii români, dar echipa sa nu a fost avantajată de aceștia, ba din contră.

Balaj: „N-am nevoie de răspunsuri de la Vassaras”

Fostul „central” și actualmente conducător al celor de la CFR Cluj, Cristi Balaj, a vorbit despre problemele existente în acest sezon de Liga 1 în ceea ce privește arbitrajele.

Comisia Centrală a Arbitrilor, prin președintele ei, Kyros Vassaras, urmează să organizeze săptămâna viitoare o conferință de presă. Balaj spune că nu are discuta cu președintele CCA, dar salută progresele făcute pentru implementarea VAR.

„N-am ce să discut foarte multe, eu n-am nevoie de răspunsuri de la Vassaras. Din punctul meu de vedere arbitrajul este într-un clar regres. Mă bucur că se lucrează şi se fac paşi în implementarea VAR-ului.

Îmi pare rău că eu când am fost arbitru nu am beneficiat de un astfel de sistem. Cel mai dureros este că încercăm să influenţăm arbitrii prin anumite apariţii în mass-media. Noi, CFR Cluj, excepţie ultimul meci, unde am avut două lovituri de pedeapsă neacordate, nu aveam de gând să spunem absolut nimic.

Doar că am fost nevoiţi să ne apărăm. Departe de mine gândul de a acuza, pentru că eu în continuare am încredere în arbitrii români. Când vom face presiune asupra arbitrilor vom culege mult mai multe greşeli”, a spus Balaj, la Digi Sport Special.

Crăciunescu a spus că CFR a fost dezvantajată la ultimul meci de campionat, contra celor de la Chindia Târgoviște

Ion Crăciunescu, specialistul Digi Sport pe probleme de arbitraj, a analizat fazele controversate de la meciul pe care CFR Cluj l-a câștigat pe terenul celor de la Chindia Târgoviște, 1-0.

„Este o mână pe care o are îndoită și se ajută la fază. Da, este hands.Îl trântește pe Graovac, se vede clar. E penalty. Cum să nu vezi asta? Eu zic că pentru împiedicarea asta să dai galben e cam mult. E o fază la mijlocul terenului. Este contact, îl calcă, nu mi se pare că vrea.

Nu ai cum să-i dai galben lui Boateng. Nici Costache nu merita galben. Ăsta nu mai e penalty? Dacă nici ăsta nu e. E în spatele lui și îi dă peste picioare. NU avem nici o șansă să joace mingea. A avut CFR două penalty-ri așa de clare, e greu să nu le dai”, a spus în exclusivitate la Liga Digisport.