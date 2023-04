Sezonul trecut, Minaur a terminat pe locul 2 în campionatul Ligii Zimbrilor și s-a calificat în Final Four-ul Cupei. În acest sezon, ne batem la locul al doilea (mai sunt două meciuri) și suntem deja în Final Four-ul Cupei. E drept, sezonul trecut am ajuns și în finala EHF European Cup. Miercuri după-amiază, handbaliștii de la Minaur s-a impus cu 37-27 în confruntarea din sferuri cu HC Buzău, după un joc pe care lau controlat de la început până la sfârșit. Cum meciurile din sferturi se dispută într-o singură manșă, Minaur s-a calificat în Final Four, întrecerea urmând să aibă loc în 13-14 mai.

Ne-am temut de Buzău, pentru că am mai jucat cu ei în urmă cu o lună și ne-au dat mari bătăi de cap, Minaur reușind să se impună atunci în ultimele minute de joc. Acum însă ostilitățile au decurs altfel. Băieții pregătiți de Sandu Sabou au început meciul foarte bine și după primele 9 minute aveam deja 7-0 pe tabelă. De aici încolo ne-am conservat avantajul, chiar dacă în unele momente Buzău a încercat să reducă din handicap. În partea a doua au intrat toți jucătorii înscriși pe raporul de joc, dar acest lucru nu a afectat diferența de scor, dimpotrivă, această chiar a crescut la 10 goluri.

Minaur are în palmares șase cupe, obținute în anii 1978, 1983, 1984, 1989, 1999, 2015. De alttfel, Minaur este prima laureată a trofeului, ediția 1977-1978 fiind cea inaugurală.

CS Minaur Baia Mare – ACS HC Buzău: 37-27 (20-14)

Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare; cca 500 spectatori

Arbitri: Ionuț Ifrim – Ovidiu Ilisei (Piatra Neamț). Observator: Diana Ciulei (Brașov)

Aruncări de la 7m: 6-3 (transformate: 6-2; a ratat Juskenas). Minute de eliminare: 2-2 (Mollino / Anton)

CS Minaur: Barna Buzogany (9 intervenții), Cristian Sîncu (2 intervenții) – Artem Kozakevych 10 (5 din 7m), Bogdan Mănescu 6, Stevan Vujovic 4 (unul din 7m), Călin Căbuț 3, Nemanja Ratkovic 3, Stefan Vujic 3, Anderson Mollino da Silva 2, Milan Kotrc 2, Tomas Cip 1, Mihai Dobra 1, Viorel Fotache 1, Lucas Sabou 1, Erik Pop, Gabriel Massuca Teca. Antrenor: Alexandru Sabou

HC Buzău: Cristian Tcaciuc (9 intervenții), Eugen Crăciunescu (3 intervenții) – Abdoulah Mane 6, Mihai Anton 5, Sergio Barros Monteiro 4 (unul din 7m), Zamfir Dumitrana 4, Lukas Juskenas 3, Aleksandar Glendza 2 (unul din 7m), Liviu Mironescu 1, Luka Mitrovic 1, Bogdan Păunescu 1, Petru Stroe, Bogdan Meduric, Alexandru Popa, Andrei Bejinariu, Viaceslav Sadovyi. Antrenori: Gabriel Armanu, Bogdan Constantin

Declarații după meci

Alexandru Sabou (antrenor Minaur): “Eu zic ca am dominat meciul de la început la sfârșit, chiar dacă am avut emoții la început, când am aflat că Robi are ceva probleme medicale și l-am înlocuit cu Dobra. Cel mai bucuros este că am reușit să rulăm tot lotul, că am prins toți minute de joc. Sunt mulțumit de joc. Mai avem patru finale, două în campionat, două în cupă. Cel mai important e meciul care urmează, iar acesta e cel de la Steaua. Joi avem o zi liberă, iar mai apoi trebuie să pregătim meciul de la Steaua. Cred că putem face lucruri frumoase și în acest sezon.”

Călin Căbuț (jucător Minaur): “N-am câștigat meciul în primele 10 minute, dar ni l-am făcut mai ușor, asta e clar. Noi avem patru finale de jucat, pentru medaliile din campionat și pentru câștigarea Cupei. Din fericire, avem și experiența din sezonul trecut, cînd și atunci meciurile de pe final au fost decisive. La ultimul meci sezon aici am așteptări mai mari decât am avut până acum. Îmi doresc locul 2 în campionat și câștigarea Cupei României. Acest al doilea obiectiv, indiferent de echipa pe care am putea-o întâlni. Am încredere că putem bate pe oricine.”

Sferturile de finală

CS Minaur Baia Mare – ACS HC Buzău: 37-27

CSM Constanța – Dinamo București: 34-32

Universitatea Craiova – CSU Suceava: 27-44

Potaissa Turda – CSM București (joi, 13 aprilie, 17.30, Pro Arena). Arbitri: Claudiu Belean (Târgu Mureș) – Ștefan Hendrea (Baia Mare). Observator: R. Cojocaru (Brașov)