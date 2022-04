Baia Mare are cu ce se lăuda. Orașul are un colorit deosebit, realizat în propria ogradă.

„Panseluțe — și pentru prima oară vă mărturisesc ceea ce am ignorat să vă clarific, considerând ani la rândul că e o glumă de 1 Aprilie… Baia Mare NU a cumpărat niciodată, de când sunt eu primar, panseluțe și nici alte flori sau plante decorative! Baia Mare are propriile sere moderne în care lucrează băimăreni harnici și unde producem toate răsadurile.

După batjocura la care am fost supuși la sfârșitul anului de către cei cărora Baia Mare le plătea 5 milioane euro anual pentru a ridica gunoiul, după bunul lor plac și crescând de 5 ori costul în doar 2 ani de când primăria nu mai coordonează, nu mai e responsabilă și nu mai are contract cu Drusal, aceste obligații fiind asumate de administrația județeană, și cu eforturi care vor continua până aduc orașul la standardul de curățenie pe care îl merităm, am reușit să supraviețuim, să scoatem orașul de sub un munte de gunoi și să ne îndreptam spre civilizație, chiar dacă nu e pe placul tuturor.

Azi am semnat contractul pentru repararea, modernizarea și întreținerea străzilor, a trotuarelor, a bulevardelor, a aleilor. De mâine începem ceea ce unii credeau sau sperau chiar, în răutatea lor, că va fi lovitura totală împotriva mea, chinuindu-se de un an să ne blocheze prin tertipuri politice să muncim în cartiere, la asfaltări. Dar despre acestea și multe alte lucruri pe care nu le-am spus public… în curând.” – primarul Municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș.