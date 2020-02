“… dragi îmi erau şezătorile, clăcile, horile şi toate petrecerile din sat, la care luam parte cu cea mai mare însufleţire “ zicea Creangă în urmă cu aproape două secole.

S-a pierdut tradiţia şezătorilor la gura sobei, dar amintirea şi dorul de ele, par să rămână aprinse.

Șezătoarea este un prilej de întâlnire pentru doamnele care se regăsesc în valorile sacre ale poporului și pentru care clepsidra timpului își încetează scurgerea, căci regăsesc astfel plăcerile simple ale vieții. Fiecare model realizat are o poveste, iar culorile folosite se îmbină armonios, simbolizând viața, dragostea, arta ….

Cu dorinţa de a ne reaminti obiceiuri uitate, de a reînvia tradiţiile atât de pline de bucurii, multe doamne din Maramureș împreună cu senioarele din Grupul de Creație Caspev continuă drumul lung al Șezătorii Baia Mare. Născută ca un răspuns la chemarea bunicilor noștri, amprentează viața scrisă-n pânză.

Această chemare a venit atunci când un gând a încolţit din sămânţa pusă cu grijă şi n-a întârziat să crească alături de oameni cu suflet frumos: acela de a coase cămașa populară a Maramureșului nostru drag în fir de lumină în veşnicie. Continuăm obiceiul șezătorii care adună femei cu gânduri bune pentru a scrie cu acul semnele tradiționale maramureșene.

Am pornit împreună pe drumul greu al unui meșteșug străvechi cu răbdare, încredere și speranță că, la final, cămașa cusută de fiecare dintre noi va fi purtată cu drag și recunoștință pentru truda depusă.

Pe pânza țesută vom coase bucuriile, neliniștile, gândurile, istoria și rugăciunile…pentru că fiecare cămașă are suflul și simbolistica ei.

Am studiat o cămașă de lucru din Maramureșul voievodal cusută pe pânză de cânepă. Analizând-o element cu element am putut înțelege că veșnicia acolo este așezată.

Din cele trei tipuri de cusături de pe cămașă, punctul înaintea acului, punctul în urma acului și cusătura în relief, am ales să începem cu punctul înaintea acului, deoarece era predominant (încrețiturile și trăsăturile).

Fiecare cămașă populară este o armură spirituală!

Dr. Viorica Cherecheș,

deputat liberal de Maramureș