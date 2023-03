Băimăreanul Patric Iluţ (14 ani), the flying boy, a devenit în acest weekend liderul clasamentului mondial World Rookie Tour, la disciplina slopestyle snowboarding.

Tânărul sportiv a acumulat în acest sezon 242,41 puncte în urma a 6 etape mondiale la care a participat. Din aceste etape Patric a câștigat 3, fiind cel mai bun sportiv din etapă (Patric participă la categoria groms, adică sub 15 ani, dar a avut cel mai bun punctaj din toată competiția, fiind desemnat „overall winner”).

Deoarece circuitul WRT s-a încheiat în acest weekend, urmând marea finală de la Kaprun de săptămâna viitoare, Patric încheie sezonul 2022/2023 pe poziția de lider la categoria sub 15 ani. Pentru această poziție s-au confruntat peste 1.000 de tineri atleți din întreaga lume, din țări cu istorie în această disciplină, din țări care susțin acest sport. Cu atât mai mare performanța tânărului băimărean, care nu este susținut de nicio federație de specialitate, toate deplasările și antrenamentele acestuia fiind susținute de familia lui prin ACS Extrem Rivulus și cu mici ajutoare din partea unor sponsori care înțeleg ce înseamnă înalta performanță.

Patric este, de asemenea, liderul circuitului mondial de skateboarding, categoria street, tot la categoria sub 15 ani (attach „screenshot 4”). Astfel el este lider mondial în două sporturi olimpice diferite, unul de vară și unul de iarnă – performanță extrem de rară la nivel mondial, premieră cu siguranță pentru sportul românesc.

Nici la această disciplină (skateboarding) nu există vreo susținere, neexistând nici măcar o federație de specialitate în țară. Este rușinos ce se întâmplă în România, unde nu este susținută performanță reală. Oricum, Patric continuă să pună România pe cea mai înaltă treaptă la 2 discipline sportive, chiar dacă o face (nu pentru multă vreme) pe cont propriu.