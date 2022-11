În perioada 5-13 noiembrie, Bucureștiul a fost gazda Festivalului Național de Teatru (FNT) aflat anul acesta la a 32-a ediție.

Printre spectacolele invitate în aceasta ediție s-a aflat și „Întoarcerea acasa” , spectacol regizat de Botond Nagy, text Matei Vișniec, cu o echipă frumoasă din care face parte și coregraful băimărean, George Pop.

Acesta avut premiera în Suceava la Teatrul Municipal Matei Vișniec, având un real succes!

,,Întoarcerea acasă” în regia lui Botond Nagy, este un spectacol despre război, despre morţii patriei, dar și despre absurdul sacrificării inutile de vieţi umane. Realitatea crudă a zilelor pe care le trăim, și care se derulează la câțiva pași de noi, ar trebui să ne trezească din somnul indiferenței. Măcar să ne punem întrebări, dacă altfel nu putem schimba mersul lucrurilor, iar apoi să reflectăm la cum trebuie privită viața și moartea deopotrivă”. (Citat FNT)

George Pop a absolvit Universitatea de Arte Teatrale din Târgu Mureș, secția Coregrafie și Artele Spectacolului, a făcut parte din Compania de Teatru Dans a coregrafului maghiar Andrash Lorant, având la activ mai multe spectacole unde a semnat coregrafiile.

Dintre acestea amintim:

– Kjerlighet – Teatrul Artscape, Baia Mare;

– Evgheny Oneghin – Teatrul Figura, Gheorgheni;

– Vakok/ Orbii – Teatrul Maghiar de Stat, Cluj Napoca;

– HaH – Teatrul Matei Vișniec, Suceava;

– Țiganiada, Teatrul Municipal, Baia Mare (asistent coregraf);

– Remake music Show – Revista Teatrul Municipal Baia Mare;

– Zorbas Dyonysos – Teatrul Municipal Baia Mare;

– Migraanti – Teatrul Municipal Baia Mare;

– Vreau sa fiu din nou actrita – Teatrul Dramatic I. D. Sîrbu, Petroșani;

– Întoarcerea acasă – Teatrul Matei Vișniec, Suceava.

„Mă bucur că am reușit să ajung la al 10-a spectacol coregrafiat, pe care eu îl consider un prag al evoluției mele, ca am avut șansa să lucrez numai cu artiști dedicați meseriei lor și ca fac parte din echipa lui Boti, prieten drag mie, un artist desăvârșit cu idei și imaginație fără limite! Urez tuturor artiștilor multă putere de muncă și creativitate în următoarele proiecte!” – a declarat George pentru eMaramureș.ro.