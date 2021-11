„Nu a fost o decizie ușoară, însă am luat în calcul toate aspectele și m-am hotărât. Părăsesc Agenția Națională Anti-Doping cu fruntea sus, mândru de ceea ce am realizat aici și mă bucur mai ales pentru că știu că ceea ce am clădit rămâne pe mâini bune.Colectivul ANAD formează o echipă de excepție, cu profesioniști alături de care am avut o reală plăcere să lucrez”, a declarat Cristi Balaj, potrivit anad.gov.ro.