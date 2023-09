Ce-ai putea zice după un meci ca și cel dintre Minaur și Potaissa, disputat duminică, în Polivalentă? Ai învăța înmulțirea firelor albe de păr ți împărțirea celulelor care te țin în viață. Extraordinar final de meci, cu un ultim minut încredibil, în care s-a vărsat și lacrima înfrângerii, s-a gustat și din oiaga biruinței. Cert este că oamenii cu baiuri la inimucă au trebuit să stea 10 minute să se liniștească, iar ceilalți, mai vârgonți, să respire adânc juma de oră până să pună mână pe păhăruc. Că de tremurat tot tremuri.

Înaintea partidei s-a ținut un moment de reculegere în memoria celui care a fost Viorel Maier, fost conducător al echipei Minaur.

Minaur a început mai bine meciul, s-a distanțat ușor încă din start, la 2-3 goluri, Potaissa s-a mai apropiat la un gol, dar băimărenii au condus mai apoi și la 4 (16-12), pentru ca finalul primei părți să ne lase cu un avantaj de două goluri, 16-14. Partea a doua începe bine de tot pentru Minaur, care se duce la 20-15 (min. 35), dar pierde imediat un om de atac, Vujic suferind o accidentare. Turda reduce din diferență, vine la un singur gol, iar la 23-22 (43) îl pierdem și pe Nagy, care a fost eliminat a treia oară.

Ultimele cinci minute sunt grele de tot. Și de văzut și de trăit. Hanțaru egalează 30, apoi în 45 de secunde se înscrie de trei ori: 32-31 (min. 56.11). Dumitriu egalează, apoi facem o schemă de neînțeles și pierdem mingea, iar Thalmaier înscrie pe contraatac: 32-33 (min. 58.46). Vujovic egalează când mai sunt 36 de secunde, jocul curge puțin, apoi Horațiu Gal cere time-out. Ultimele minute, Potaissa a jucat cu 7 în teren. Hanțaru aruncă la poartă, Terekhov scoate cu piciorul, apoi Fotache este faultat. Două minute pentru Kbilașvili, dar mai sunt cinci secunde. Ce mai e de făcut? Sabou cere și el time-out, renunță la portar și preferă doi pivoți, avem și un om în plus. Se repune rapid, balonul ajunge pe semicerc, Fotache înscrie, dar arbitrii acordă 7m. E gata timpul. Kozakevych e la linia suspinelor, spectatorii sunt și ei acolo, toată lumea e cuplată la un 7m… golllll ;i Minaur obține cele trei puncte puse în joc. Abia respir… Acum, atunci nu puteam.

CS Minaur Baia Mare – AHC Potaissa Turda: 34-33 (16-14)

Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare; cca 900 spectatori

Arbitri: Ionuț Tudor Ifrim – Ovidiu Alexandru Ilisei (Piatra Neamț). Observator: Toma Pleșa (Râmnicu Vâlcea)

Aruncări de la 7m: 4-6 (transformate: 3-4; au ratat Ghiță / Vujovic și Botea). Minute de eliminare: 6-8 (Nagy 3 / Orae, Dumitriu, Hanțaru, Kbilașvili; în min. 43, Nagy a primit roșu pentru trei eliminări)

CS Minaur: Anton Terekhov (12 intervenții, a apărat un 7m), Hayder Al-Khafadji. Nu a jucat Barna Buzogany – Anderon Mollino da Silva 9, Stevan Vujovic 7, Milan Kotrc 5, Artem Kozakevych 4 (din 7m), Tudor Botea 4, Stefan Vujic 3, Robert Nagy 1, Nemanja Ratkovic 1, Gabriel Cumpăninci, Viorel Fotache, Erik Pop. Nu au jucat: Tomas Cip, Lucas Sabou. Antrenori: Alexandru Sabou, Mihai Bușecan, Ionuț Irimuș

Potaissa: Mihai Popescu (3 intervenții), George Șelaru (4 intervenții, a apărat și 2 de 7m) – Roland Thalmaier 7, Cristian Ghiță 6, Daniel Pop 5 (3 din 7m), Dragoș Hanțaru 4, Gabriel Dumitriu 3, Irakli Kbilașvili 3, Mohammadreza Orae 2, Alexandru Ghivil 2, Huba Talas 1, Radu Lazăr, Janja Vojvodic, Teodor Pințoiu, Georgică Cîntec, Claudio Ramos Madrigal. Antrenori: Horațiu Gal, Ionuț Ștef

Declarații după meci

Alexandru Sabou (antrenor Minaur): “A fost un meci nebun, dar nebun mai spre final, pentru că am condus în majoritatea timpului. Ne-a mers jocul și mă bucur că băieții au luptat chiar dacă au venit peste noi. Am crezut și soarta a fost de partea noastră astăzi. Speram la victorie și când aveau ei un gol. Aveam time-out-ul trei, pe care l-am și folosit. Am avut încredere, a ieșit. Am jucat cu Viorel al doilea pivot, ei jucat în cinci, am jucat noi în 7. Ne-a ieșit. Poate că nu trebuia să ajungem aici, dacă eram puțin mai atenți. Ne-a afectat și accidentarea lui Vujic și descalificarea lui Nagy. Sunt lucruri care te perturbă, te întorc puțin pe dos, dar de aia suntem acolo să găsim soluții.”

Robert Nagy (jucător Minaur): “A fost un meci foarte greu. Cât timp am fost în teren am avut impresia că l-am controlat, iar din momentul în care am luat a treia eliminare și am părăsit terenul cred că acele 15 minute au fost printre cele mai grele din viața mea de handbalist. Este extraordinar de greu să privești din tribune și să ști că nu poți face nimic. Mai ales cu un așa final. Mă bucur că am câștigat, sunt trei puncte foarte importante.”

Horațiu Gal (antrenor Potaissa): “A fost dificil, un meci greu, s-au judecat ciudat unele faze și, într-adevăr, soarta nu a fost de partea noastră. Pe final, în loc să înscriem noi, au înscris ei în ultima secundă. Am reușit să recuperăm gol după gol, chiar am reușit să conducem, dar păcat că n-am putut finaliza acest meci în favoarea noastră.”

Cristian Ghiță (jucător Potaissa): “A fost un meci incredibil de disputat. Sper că handbalul are doar de câștigat din acest joc, toată lumea își dorește să vadă astfel de jocuri. Din păcate astăzi n-a fost să fie pentru noi. Au avut cinci secunde de care au profitat, așa e handbalul, așa este sportul. Noi am venit extrem de motivați aici, pentru că după egalul de bun augur de la Constanța, a venit meciul nereușit cu CSM București, astfel că am vrut să recuperăm punctele pierdute acasă, dar Baia Mare nu este o echipă de dat la o parte.”

Etapa 4

“U” Cluj-Napoca – Dinamo București: 29-41

CSM București – CSM Vaslui: 31-29

CSM Focșani – CSM Sighișoara: 32-28

CSM Bacău – HC Buzău: 30-28

CSU Suceava – SCM Politehnica Timișoara: 35-34

Steaua București – CSM Constanța: 17-23

CS Minaur Baia Mare – AHC Potaissa Turda: 34-33

Clasament

Dinamo București – 12p (160-114) – 4

CSM București – 12p (115-105) – 4

CSM Constanța – 10p (107-89) – 4

Minaur Baia Mare – 7p (118-115) – 4

CSM Bacău – 7p (118-128) – 4

CSU Suceava – 6p (132-130) – 4

CSM Focșani – 6p (112-124) – 4

Potaissa Turda – 4p (124-119) – 4

ACS HC Buzău – 4p (112-109) – 4

Steaua București – 4p (111-115) – 4

“U” Cluj-Napoca – 4p (126-144) – 4

Poli Timișoara – 2p (117-119) – 4

CSM Vaslui – 1p (114-134) – 4

CSM Sighișoara – 0p (96-116) – 4

Etapa 5. Vineri, 22 septembrie: Dinamo – Suceava. Duminică, 24 septembrie: Timișoara – Steaua; Buzău – “U” Cluj; Sighișoara – Bacău; Potaissa – Focșani; Vaslui – CS Minaur; Constanța – CSM București (17.30, Pro Arena).