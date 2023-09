Sâmbătă, 30 septembrie, Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare a fost gazda partidei dintre CS Minaur și CSM Constanța, joc din cadrul etapei a 6-a din Liga Zimbrilor. Și-am avut un derby de calitate, cu ce vrei și cu ce nu vrei, cu emoții până în ultima secundă, însă asta pare să fie deja o specialitate pentru Minaur. Nici nu e tocmai rău, mai ales că de fiecare dată, în cele trei meciuri “jucate” până la ultima secundă, noi am ieșit bine. Îți trebuie suflet mare și inimă tare.

Minaur a jucat mai bine în prima parte a meciului, a condus mai mereu, chiar și la patru goluri diferență, însă finalul primului mitan ne-a găsit la 15-13, o diferență oarecum corectă după ce s-a jucat în prima parte. Băieții noștri ies de la cabine mai puțin concentrați, nu reușesc niciun gol timp de opt minute și primesc cinci, iar gândul ne-a zburat rapid la ostilitățile din meciul de supercupă. Din fericire însă, Minaur strânge rândurile și marchează ea de cinci ori la rând, ba chiar putea și mai bine, astfel că avem 20-18 (min. 44). Se joacă cu multă ardoare, se pune osul serios de ambele părți, iar finalul este de infarct. Cu două minute și 40 de secunde înainte de ultimul fluier, Constanța conduce: 25-26. Vujovic punctează pentru egal, iar Kotrc înscrie pe contraatac cu poartă goală, “marinarii” jucând fără portar. Mai sunt 26 de secunde, Sabou cere time-out, ținem de minge, Vujovic aruncă din pasiv, Dan Vasile scoate. Buricea fuge la masă și cere timp de odihnă. Mai sunt fix 4 secunde. Se face o schemă pentru Aliohin, se obține un 9m în ultima secundă, jucătorul din Belarus aruncă însă în picioarele apărătorilor și punctele rămân în Baia Mare. Toate!

CS Minaur Baia Mare – CSM Constanța: 26-25 (15-13)

Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare; cca 1000 spectatori

Au arbitrat: Sebastian Mârza – Cristian Nedelea (Cluj Napoca). Observator: Gheorghe Bejinariu (Pitești)

Aruncări de la 7m: 2-3 (toate transformate). Minute de eliminare: 6-14 (Fotache 2 / Caba 2, Căbuț 2, Komogorov, Andrei, Ravnic; în min. 25, Ratkovic a primit cartoșanul roșu și albastru).

CS Minaur: Anton Terekhov (11 intervenții), Hayder Al-Khafadji – Milan Kotrc 5, Tudor Botea 4 (2 din 7m), Robert Nagy 3, Stevan Vujovic 3, Anderson Mollino da Silva 3, Nikola Ivanovic 3, Artem Kozakevych 2, Stefan Vujic 2, Gabriel Cumpănici 1, Nemanja Ratkovic, Viorel Fotache. Nu au jucat: Erik Pop, Lucas Sabou, Ovidiu Ardelean. Antrenori: Alexandru Sabou, Mihai Bușecan, Ionuț Irimuș

CSM Constanța: Dan Vasile (6 intervenții), Vlăduț Rusu – Mikalai Aliohin 5, Călin Căbuț 4, Alexandru Andrei 4 (2 din 7m), Ionuț Nistor 3, Vitaly Komogorov 3, Daniel Susanu 2, Irakli Chikovani 1, Andrei Drăgan 1, Zoran Nikolic 1, Valentino Ravnic 1, Gabriel Ilie, Liviu Caba, Marin Vegar, Strahinja Stankovic. Antrenori: George Buricea, Ionuț Pușcașu

Declarații după meci

George Buricea (antrenor Constanța): “Ne-am așteptat să fie un meci foarte greu, să se decidă la final. Noi am avut câteva greșeli, dar am avut un arbitraj… nu vreau să intru în detalii, am să scot acasă fazele și am să le trimit la federație, nu se va țntîmpla nimic. Acesta este handbalul românesc, în Europa nu miști. Aici, îi rupi tricoul lui Căbuț, tot Căbuț ia două minute. Asta e România, ăsta e sistemul. Felicit echipa din Baia Mare, s-a bătut pentru fiecare minge, a profitat de greșelile noastre, dar aș fi vrut să câștige altfel. Hai, două trei greșeli de o parte, două trei de cealaltă. Nu contează, mergem mai departe.”

Călin Căbuț (jucător Constanța): “Am avut un sentiment greu de scris să joc prima dată împotriva Băii Mari. A fost un meci extrem de greu, împotriva unei echipe bune, iar publicul a reușit să-i ajute. Avem obiectiv podiumul campionatului, locul 2, Cupa Româninei și suntem și calificați în grupele europene. Este mult de muncă.”

Viorel Fotache (jucător Minaur): “Meci încrâncenat și nici nu avea cum să fie altfel când jucăm cu Constanța, orgolii mari, ambele vor locul al doilea. Au fost greșeli multe, dar așa se întâmplă când sunt două echipe puternice, care se cunosc destul de bine. Suntem fericiți și avem două deplasări foarte grele, la CSM București și la Steaua. Dacă am ieși învingători în aceste două meciuri ar fi excelent.”

Alexandru Sabou (antrenor Minaur): “E greu cu Constanța, având în vedere că au niște valori individuale mult mai mari ca a noastre. Să nu mai vorbim de buget, pentru că noi nu avem cum să ajungem pe acolo. Astăzi a făcut diferența valoarea grupului, pentru că avem un grup extraordinar, o echipă unită.Avem datoria să luptăm pentru acest nume, pentru Minaur, indiferent dacă echipa adversă ar părea să fie mai bună decât noi.”

Etapa 6

CSM Focșani – CSM Vaslui: 25-22

SCM Politehnica Timișoara – Dinamo Bucuești: 21-35

CSU Suceava – HC Buzău: 39-35

Steaua București – CSM București: 27-34

CS Minaur Baia Mare – CSM Constanța: 26-25

CSM Bacău – Potaissa Turda (duminică, 1 octombrie, 17.30, Pro Arena)

“U” Cluj-Napoca – CSM Sighișoara (duminică, 18.00)

Clasament

Dinamo București – 18p (250-164) – 6

CSM București – 15p (175-159) – 6

CSM Constanța – 13p (160-141) – 6

Minaur Baia Mare – 13p (175-166) – 6

CSM Focșani – 10p (172-181) – 6

CSU Suceava – 9p (200-220) – 6

ACS HC Buzău – 7p (181-178) – 6

CSM Bacău – 7p (147-159) – 5

Potaissa Turda – 5p (159-155) – 5

Poli Timișoara – 5p (166-181) – 6

Steaua București – 4p (165-177) – 6

“U” Cluj-Napoca – 4p (156-178) – 5

CSM Sighișoara – 3p (127-145) – 5

CSM Vaslui – 1p (162-190) – 6

Etapa 7. Vineri, 6 octombrie: Dinamo – Steaua (17.30, Pro Arena); CSM Constanța – CSM Focșani (18.00). Sâmbătă, 7 octombrie: Buzău – Poli Timișoara (17.30, Pro Arena). Duminică, 9 octombrie: Potaissa – “U” Cluj; Vaslui – Bacău; CSM Sighișoara – Suceava (17.30, Pro Arena). Luni, 9 octombrie: CSM București – CS Minaur (17.30, Pro Arena).