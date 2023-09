Duminică seara, Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare a fost gazda partidei dintre CS Minaur și HC Buzău, joc din cadrul etapei a 2-a din Liga Zimbrilor. Am văzut un meci tare, între două echipe bune, care au încercat să dea totul pentru cele trei puncte și, până la urmă, “au dat-o la pace”. Minaur a condus aproape toată prima repriză, a făcut-o și în cea de-a doua, dar de la 20-17 (43) n-a mai mers jocul cum trebuie, oaspeții au egalat și au preluat conducerea, pentru ca Minaur să izbutească egalarea la o ultimă fază, când Kotrc i-a luat mingea din mână lui Barros (care putea s-o arunce în tavan, în tufe, unde dorea) și a înscris în ultima secundă, pentru un egal.

Finalul jocului este incandescent. Este 22-22 în min. 52 și vin patru atacuri la rând irosite cu ușurință, câte două de căciulă. Apoi Broască punctează pe contraatac: 22-23 (55). Botea înscrie, iar Ivancenco păstrează oaspeții în avantaj: 23-24 (55.25). Ratkovic aduce din nou egalitatea, apoi Malasinskas face 24-25 cu o torpilă în vinclu. Lent omul, dar și când aruncă rezolvă cazul. Se dă forțare la Botea (a și fost), apoi Malasinskas și Botea fac ca scorul să fie 25-26. Mai sunt 110 secunde, oaspeții în atac și Mitic înscrie. Atacăm repede, Kozakevych înscrie de pe extrema dreaptă și “obține” un roșu pentru Sadovii. 40 de secunde de joc, Mitic aruncă la poartă și Buzogany scoate, apoi mergem pe atac rapid și Vujic pasează prea sus pentru Kotrc. Pierdem mingea, Armanu cere time-out și mai sunt fix 10 secunde. Nimeni nu mai speră din partea băimărenilor. Apoi Barros paseaza cu portarul, ia mingea din nou, aleargă undeva în dreapta, greu de spus ce face, Kotrc recuperează, face 2-3 pași și aruncă în disperare la poartă, iar balonul se oprește în vinclu: 27-27. {i uite așa am salvat un punct.

CS Minaur Baia Mare – ACS HC Buzău: 27-27 (12-11)

Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare; cca 700 spectatori

Arbitri: Gabriel Badiu – Ioan Barbu (Cluj-Napoca). Observator: Gheorghe Năsturel (Reșița)

Aruncări de la 7m: 8-2 (transformate: 6-2; au ratat: Kotrc, Kozakevych). Minute de eliminare: 8-10 (Kozakevych, Vujic, Fotache, Mollino / Mosic, Ivancenco, Anton; în min. 44, Mitrovic a primit cartonaș roșu și albastru pentru gest nesportiv; în min. 60, Sadovii a primit cartonaș roșu pentru fault)

CS Minaur: Anton Terekhov (10 intervenții), Barna Buzogany (o intervenție); Hayder Al-Khafadji nu a jucat – Tudor Botea 7 (unul din 7m), Artem Kozakevych 5 (4 din 7m), Robert Nagy 4, Stefan Vujic 3, Milan Kotrc 3 (unul din 7m), Anderson Mollino da Silva 3, Nemanja Ratkovic 1, Gabriel Cumpănici 1, Tomas Cip, Erik Pop, Viorel Fotache. Nu au jucat: Ovidiu Ardelean, Lucas Sabou. Antrenori: Alexandru Sabou, Mihai Bușecan, Ionuț Irimuș

HC Buzău: Vasile Cristian Tcaciuc (6 intervenții), Ghenadi Komok (7 intervenții, a apărat și 2 de 7m) – Ionuț Broască 5, Ivan Mosic 5, Mihajlo Mitic 4, Aidenas Malasinskas 4Sergio Barros 4 (2 din 7m), Luka Mitrovic 2, Zavenică Dumitrana 1, Valentin Ivancenco, Mihai Anton 1, Bogdan Păunescu, Viaceslav Sadovii, Bogdan Meduric, Andrei Bejinariu, Robert Cîtu. Antrenori: Gabriel Armanu, Liviu Mironescu.

Declarații după meci

Alexandru Sabou (antrenor Minaur): “Normal că nu pot fi mulțumit de rezultat, când joci acasă. Nu-i normal, avem căderi din astea în a doua repriză, cam în fiecare meci, înseamnă că avem o problemă. Sunt greșeli copilărești, pase aiurea, șuturi nepregătite, trebuie să rezolvăm. Ne-am lipsit doi jucători, dar aici nu contează dacă îți lipsesc șapte, dacă ai șapte valizi, trebuie să câștigi. Trebuie să mergem înainte. Trebuie să-i integrăm pe jucătorii noi, sunt jucători de valoare, însă au nevoie de timp.”

Tudor Botea (jucător Minaur): “Nici vorbă, n-avem cum să fim mulțumiți. Am simțit în timpul meciului că avem controlul, dar uite că n-a fost așa. Am irosit foarte multe situații de unu la unu și asta ne-a costat, pentru că și pe fondul unor greșeli ei au reușit să vină la conducere. Din păcate n-am reușit să facem un ecart de 4-5 goluri și am avut emoții foarte foarte mari până la final.”

Gabriel Armanu (antrenor Buzău): “Au fost două echipe care au muncit pe teren. Am avut posibilitatea să câștigăm, dar la fel de bine puteam să și pierdem. Nu-mi pot explica ultima situație de joc, când i-au luat mingea din mână jucătorului nostru și au marcat. Până la urmă, pentru oamenii care au venit în sală a fost un spectacol. Am încercat să schimbăm ceva la nivelul echipei, am adus jucători valoroși, dar ne trebuie ceva timp pentru a lega relațiile de joc.”

Vasile Cristian Tcaciuc (jucător Buzău): “Am avut șansa unui meci câștigat, iar echitabil mi se pare doar pentru Baia Mare. A fost destul de ciudat finalul sau mi se pare mie, însă pentru noi e bun și egalul, în condițiile date. Obiectivul nostru este să creștem de la meci la meci, să sudăm relațiile de joc, iar la sfârșit sperăm să prindem un loc de cupă europeană.”

Etapa a 2-a

CSM București – CSM Sighișoara: 29-24

Steaua București – CSM Vaslui: 33-33

CSM Focșani – Dinamo București: 26-37

CS Minaur Baia Mare – ACS HC Buzău: 27-27

CSM Bacău – SCM Politehnica Timișoara: 24-24

“U” Cluj-Napoca – CSU din Suceava: 38-37

CSM Constanța – AHC Potaissa Turda (joi, 7 septembrie, 17.30, Pro Arena).

Clasament

Dinamo București – 6p (72-53) – 2

CSM București – 6p (56-50) – 2

Steaua București – 4p (68-61) – 2

CSM Bacău – 4p (56-53) – 2

Potaissa Turda – 3p (38-31) – 1

CSM Constanța – 3p (25-24) – 1

“U” Cluj-Napoca – 3p (66-72) – 2

CSM Focșani – 3p (55-65) – 2

Poli Timișoara – 1p (52-53) – 2

ACS HC Buzău – 1p (53-54) – 2

CSM Vaslui – 1p (64-71) – 2

Minaur Baia Mare – 1p (54-62) – 2

CSU Suceava – 0p (66-70) – 2

CSM Sighișoara – 0p (48-54) – 2

Etapa a 3-a. Sâmbătă, 9 septembrie: Timișoara – “U” Cluj (17.00). Duminică, 10 septembrie: Dinamo – CSM Bacău; Buzău – Focșani; Sighișoara – CS Minaur; Vaslui – Constanța; Suceava – Steaua (17.30, Pro Arena). Luni, 11 septembrie: Turda – CSM București (17.30, Pro Arena).