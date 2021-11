Așa cum v-am obișnuit deja www.vasiledale.ro vă prezintă în exclusivitate un caz extrem de șocant petrecut miercuri în Parcul Mara din municipiul Baia Mare. Un copilaș de 12 ani s-a rănit grav după ce s-a împiedicat într-un fier ieșit din beton. În cădere băiețelul s-a lovit puternic de la cap de un stâlp din beton. Astăzi micuțul este încă internat la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare.

”Băiatul nostru în vârstă de 12 ani s-a accidentat miercuri în Parcul Mara. A fost internat de urgență în spital, având nevoie să fie cusut la nas, a avut nevoie de perfuzii și de alte îngrijiri medicale. Încă medicii nu l-au externat pentru că nu este încă bine. Am decis să facem plângere penală împotriva Primăriei Baia Mare și chiar am contactat un avocat în acest sens. Am decis să facem public aceste aspecte pentru că nu vrem să mai treacă niciunu părinte prin ce am trecut noi. Într-un oraș european un parc în care copiii noștri se joacă pot să fie mutilați sau să moară pentru că o instituție nu verifică mobilierul stradal. Este inacceptabil. Soțul meu a fost cu copilul în parc și el este internat cu băiatul în spital” ne-a declarat mama băiatului.

”Am ieșit la plimbare cu bebelușul de un an și cu băiatul de 12 ani. El se juca cu mingea când s-a împiedicat și în cădere s-a lovit cu capul într-un stâlp de beton. Practic băiatul s-a împiedicat într-un fier pe care cred că era montat tot un stâlp din beton. S-a lovit puternic. L-au urcat în mașină și am mers urgent la spital. Nu îmi doresc să mai treacă nimeni prin ce am trecut eu în acele momente. Nici acum nu este bine. Am discutat deja cu un avocat de la București și vom acționa în instanță Primăria Baia Mare. Este inacceptabil ce s-a întâmplat. Ieșim cu copii în parc să se joace și ei pot să se nenorocească. Cine nu și-a făcut datoria să plătească. Suntem în Uniunea Europeană și avem pretenții ca micuții noștri să fie în siguranță” ne-a declarat tatăl micuțului.

IPJ Maramureș nu a fost încă sesizat despre incident. Totuși părinții spun că primul drum după externare va fi la medicul legist iar apoi avocatul se va ocupa de acționarea în instanță a Primăriei Municipiului Baia Mare. Tatăl a și filmat locul incidentului și urmează, ca prin avocat, să discute cu martorii incidentului.