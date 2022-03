Administrația Publică a Municipiului Baia Mare a organizat un program amplu de ajutorare a refugiaților din Ucraina care se derulează sub denumirea „Baia Mare pune suflet pentru Ucraina”.

Sunt puse de către Municipiul Baia Mare la dispoziţia refugiaţilor 200 de locuri de cazare-

Băimărenii care doresc să ofere donații (alimente neperisabile, material de igienă, sanitare sau alte bunuri) pentru a veni în sprijinul poporului ucrainean sunt așteptați la Centrul Integrat pentru Refugiați, situat în Baia Mare pe strada Vasile Alecsandri nr. 81, unde angajații Direcției de Asistență Socială sunt la dispoziția cetățenilor de luni până duminică între orele 10.00 și 18.00.

Donațiile vor fi distribuite către autoritățile ucrainene care au solicitat ajutorul, respectiv Regiunea Ivano-Frankivsk, orașul Ivano-Frankivsk, Raionul Verhovyna, orașul Colomeea și în Regiunea Transcarpatia, respectiv către toate autoritățile autorizate în acest sens.

„Am răspuns afirmativ solicitării de sprijin venite din partea omologului meu, domnul Ruslan Martsinkiv, primarul orașului Ivano Frankivsk.

Îmi exprim regretul pentru situația teribilă prin care Ucraina și poporul ucrainean trec în aceste momente. Îi asigur pe frații noștri ucraineni că nu sunt singuri! Alături de comunitatea băimăreană, pe care o reprezint și în asentimentul întregului popor român, am transmis cu toată deschiderea și disponibilitatea ajutorul nostru în această situație nedorită și cruntă pentru poporul ucrainean, dar și pentru întreaga lume.

Am venit, încă de la izbucnirea acestei situații nedorite, cu măsuri concrete de ajutorare a refugiaților și, mai mult, am organizat un program concret de sprijin a celor care ne solicită ajutorul. Ne dorim pace și siguranță pentru toate popoarele lumii, să conviețuim toți ca frații, să ne tratăm cu înțelegere, iubire, și respect!

Acțiunea inițiată de mine, în calitate de președinte al Comitetului Local pentru Situații de Urgență, asigură în primă instanță 1000 de pachete de igienă personală pentru bărbați și 1000 pentru femei, 1000 de pachete pentru copii (scutece și lapte praf). Avem momentan 200 de locuri de cazare și masă asigurată pentru toate cele 200 persoane cazate, pe lângă susținerea punctuală a cetățenilor care își deschid ușile caselor lor pentru frații ucraineni! Suntem pregătiți cu programe școlare și preșcolare pentru toți copiii, desigur și servicii medicale gratuite. Vom suplimenta aceste facilități în funcție de nevoile existente.

La nivelul municipiului Baia Mare vom structura în perioada care urmează depozitarea ajutoarelor pe tipuri de produse. Am pus la dispoziție o linie telefonică dedicată ( 0733.444.422) iar gestionarea comunicării, respectiv a relației cu cetățenii donatori sau cu cei care oferă cazare și, bineînțeles, cu refugiații în mod direct, dar și cu instituțiile implicate, organizarea depozitării bunurilor sau alimentelor donate, se realizează printr-un punct de informare cu personal dedicat. Suntem pregătiți să oferim punctual și alte tipuri de sprijin, în funcție de nevoile comunicate.

Voi conduce personal convoiul umanitar care se va deplasa în 4 martie, în orașul Ivano Frankivsk. Vom duce cu noi bunuri de primă necesitate și alimente: saltele, perne, lenjerii de pat, medicamente, alimente neperisabile, produse de igienă.

Pentru noi este o datorie morală și un gest de onoare să fim alături de frații noștri greu încercați! Dorim să vedem la fața locului care sunt cele mai stringente nevoi pentru a putea trimite în continuare materialele și bunurile necesare. Nu în ultimul rând, dorim să transmitem o îmbărbătare celor care își apără patria, să ne simtă aproape în aceste momente grele. Nu sunteți singuri, dragi ucraineni! Ne vom organiza să venim cu noi și noi măsuri de sprijin, rugându-ne în același timp pentru reinstaurarea păcii!”, spune primarul Cătălin Cherecheş.