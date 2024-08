În Baia Mare a fost inaugurată de curând o pistă de pumptrack, de 79 de metri, destinată bicicletelor sau trotinetelor. Aceasta este situată lângă sediul Minaur din Baia Mare, în zona Parcului Regina Maria.

”Oficial pumptrack-ul a intrat în posesia municipiului, toate lucrurile ce țin de “birocrație” (recepție, plată, darea în folosință) au fost finalizate. Așa cum am comunicat deja acum ceva timp, am achiziționat o pistă modulară de 79 metri pentru biciclete, trotinete, skateboard și role. Investiția nu este făcută din bugetul local, finanțarea venind din bugetul statului, la cererea mea și al colegului consilier UDMR, Pintér Zsolt, dat fiind că la elaborarea bugetului de stat pentru 2024, am cerut suplimentare bugetară pentru Baia Mare.

Țin să mulțumesc partenerilor de la Maramureș Bike pentru întregul suport acordat (inclusiv cel legat de transport) precum și colegilor de la Primărie pentru modul în care au gestionat întregul proces (de la achiziție până la amenajarea spațiului)”, a declarat Pap Zsolt, viceprimarul Băii Mari.

Ana-Maria Hojda