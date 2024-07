Începând cu data de 27 iunie, în urma Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, s-a înființat Comisiei de Dialog Economic. Demersurile au fost realizate de către Uniunea Națională a Patronatului Roman și susținute de actuala administrație băimăreană.

„Va reamintim faptul ca in timpul campaniei electorale s-au organizat dezbateri ale mediului de afaceri împreună cu candidații atat la functia de primar in cadrul Primariei municipiului Baia Mare , cat si cu candidații la funcția de presedinte în cadrul Consiliului Judetean Maramures, cu scopul de a sublinia importanta crearii unei astfel de comisii si de a demonstra ca mediul de afaceri este o voce sonora care nu mai poate fi omisa. Aceste dezbateri au fost inițiate de către Uniunea Nationala a Patronatului Roman , iar alături de noi i-am avut ca și parteneri pe Camera de Comert si Industrie Maramures .

Mulțumiri speciale domnilor viceprimari Dancus Ioan Doru și Pap Zsolt István pentru sprijinul neconditionat in acest demers.

Am aratat ca #împreunăsuntemputernici , motiv pentru care mulțumim membrilor ca sunteti alături de noi , ca sunteti activi, iar fără voi aceste actiuni nu ar fi posibile.” – arată Asociația Întreprinzătorilor Maramureșeni, prin intermediul unei rețele de socialziare.