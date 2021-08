Ne despart doar câteva ore până ne vom lua rămas bun de la ea pentru totdeauna. De la mama noastră. În urmă cu 36 de ore, mai exact luni, 9 august 2021, sora mea a găsit-o fără suflare pe canapea, în locuința sa dintr-un mic sat de lângă Roma.

Este o știre pe care n-aș fi vrut să o scriu vreodată, după atât de multe pe care le-am scris cu privire la conaționalele noastre care au lucrat ca badante în Italia, pierzându-și viața printre străini, răpuse de stresul și neajunsurile cotidiene.

Inițial nu am vrut să scriu nimic, din mai multe motive, primul fiind că nu mi-e deloc ușor. Apoi pentru că nu vreau să creadă cineva că mă folosesc de moartea mamei mele pentru a crește audiența.

Însă ieri a apărut un articol pe site-ul Știri Diaspora, plin de informații greșite, în care era prezentată moartea mamei mele. Informațiile erau preluate, în mod deloc profesional, de pe un grup Facebook cu badante.

În plus, am citit foarte multe comentarii în care lumea se întreba dacă era vaccinată și se făceau insinuări că ar fi avut vreo legătură cu moartea ei, așa că aș vrea să lămuresc și acest aspect.

Aspazia, cum se numea mama mea, a fost găsită moartă luni, 9 august 2021, așa cum spuneam la început, în locuința sa din Montelibretti, provincia Roma, din Lazio. Cea care a găsit-o a fost chiar sora mea.

Mama a plecat din România în anul 2005, după circa 30 de ani lucrați în industria confecțiilor, și a ajuns în Italia unde a lucrat aproape tot timpul ca badantă.

Fac o mică paranteză aici pentru a le spune ceva tuturor persoanelor care ne-au acuzat, de când am înființat această publicație, că vrem cumva să denigrăm badantele din Italia. Nimic mai fals. Noi am relatat mereu faptele așa cum erau și cât de bine am putut. Și, ținând cont că însăși mama mea se număra printre aceste femei, niciodată nu am fi îndrăznit să le denigrăm în vreun fel, ca și categorie de lucrători.

Revenind la mama mea, vă spun că a trecut prin multe în toți acești ani și nu i-a fost deloc ușor. Cu toate acestea, în ultimul timp ajunsese la o stabilitate pe care multe femei în situația ei și-o doresc, dar nu și din punct de vedere al sănătății.

În urmă cu câteva luni, bătrâna pe care o îngrijea a murit și mama a intrat în șomaj, decizând astfel să se odihnească o perioadă și să o ajute pe sora mea cu copilul ei care are numai 3 ani.

Mai precizez cu ocazia asta că eu și sora mea nu suntem singurii ei copii. Mai avem un frate care locuiește și el în Italia, într-o localitate alăturată. Iar mama noastră nu lasă în urmă doi fii gemeni, așa cum scrie greșit Știri Diaspora, ci trei fii.

Mama a fost o femeie puternică, independentă și ne-a crescut aproape singură, așa cum a putut. Când tatăl nostru a murit, eu aveam 12 ani, fratele meu avea puțin peste 16 ani, iar sora noastră 5 ani.

A avut o viață grea, așadar, inima ei a fost supusă la multe încercări și a rezistat incredibil de bine până la 61 de ani. Dar, la un moment dat, în noaptea zilei de duminică spre luni, 9 august, a cedat.

În după-amiaza acelei zile, după nenumărate încercări eșuate de a intra în contact cu ea prin telefon, sora mea s-a dus la locuința mamei noastre să vadă dacă este bine și a făcut tragica descoperire.