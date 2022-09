Open Fields (Cluj-Napoca) alături Fundația HEKS/EPER România, Asociația Institutul Bucovina (Suceava) și FONSS (Botoșani), cu sprijinul financiar al UNCHR este în căutarea de grădinițe care să deschidă porțile pentru participarea copiilor refugiaților ucraineni.

„Ne dorim ca începutul anului școlar să fie marcat și pentru familiile ucrainenilor refugiați în România. Educația timpurie este o etapă crucială în dezvoltarea copiilor și ne bucurăm ca, prin sprijinul financiar al UNCHR, să oferim preșcolarilor ucraineni ocazia de explorare și învățare într-un mediu educațional adecvat.

Mai mult, prin facilitarea accesului copiilor ucraineni la educația preșcolară, permitem astfel părinților refugiați să valorifice oportunitățile de integrare pe piața muncii din localitățile în care au ajuns să se stabilească temporar.”

declară Ovidiu Spînu, directorul Fundației Open Fields.

Până în data de 9 septembrie, instituțiile (publice sau private) care oferă servicii educaționale pentru preșcolari (nivel de vârstă 3-5 ani) din orașele Baia Mare, Sighetu Marmației, Satu Mare și Cluj-Napoca sunt invitate să trimită ofertă tehnică și financiară pentru deschiderea de grupe educaționale pentru copii ucraineni. Serviciile oferite includ program prelungit și masă – similare cu serviciile oferite grupelor de copii existente în grădinița dvs.

Pentru detalii și solicitarea documentației de achiziție, vă rugăm să ne scrieți la adresa: office@openfields.ro, tel: 0771 081 601, în atenția dlui Marius Cobârzan.

Activitățile educaționale pentru copiii preșcolari fac parte din proiectului ”Sprijin pentru creșterea rezilienței și a autonomiei refugiaților ucraineni”/“Support to the enhancement of resilience and self-reliance of Ukrainian Refugees”, finanțator: UNHCR – United Nations High Comissionary for Refugees/“Înaltul Comisariat pentru Refugiați al Națiunilor Unite”

Perioada de implementare: 1 August – 31 Decembrie 2022. Aria de desfășurare a proiectului: județele Maramureș, Satu Mare, Cluj, Iași, Suceava și Botoșani.

Despre Open Fields

După 25 de ani în slujba comunităților, sprijiniți integral de Heifer International, Open Fields continuă să îndeplinească misiunea de a-i sprijini pe cei săraci și nevoiași şi de a îngriji mediul înconjurător, astfel ducând mai departe moștenirea primită de la fondatori. Open Fields acţionează prin educare şi prin implementarea unor modele concrete şi viabile, astfel încât să îmbunătățească mentalităţi şi comportamente.