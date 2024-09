Mâine este prima zi de școală. Elevii se pregătesc de un nou început de an școlar

Anul școlar 2024-2025 începe luni, 9 septembrie, și se întinde pe o perioadă de 36 de săptămâni, cu cinci module de învățare și cinci vacanțe planificate. Elevii vor începe primul modul de curs din noul an de studiu, care se va desfășura până vineri, 25 octombrie. Prima vacanță din anul școlar este vacanța de toamnă, care va fi în perioada: sâmbătă, 26 octombrie – până duminică, 3 noiembrie.

Noutăți

Elevii vor primi câte o notă la purtare în fiecare modul de curs în noul an școlar 2024-2025. Sala de detenție în școli. În anul de curs în desfășurare, elevii care deranjează orele pot să fie mutați într-o sală, sub supravegherea obligatorie a unui cadru didactic sau a unui cadru didactic auxiliar.

Fără telefoane mobile în timpul orelor. Pe tot parcursul programului zilnic școlar, telefoanele mobile ale elevilor sunt depuse într-un spațiu sigur, special amenajat în fiecare sală de clasă, la care are acces profesorul diriginte sau directorul unității de învățământ.

Nerespectarea acestei reguli, poate duce la preluarea echipamentului de către personalul didactic/didactic auxiliar al unității de învățământ în vederea restituirii lui la finalizarea orelor de curs din ziua respectivă.

De asemenea, o altă schimbare, potrivit noului Statut al Elevului, este aceea că vor putea exista sancțiuni pentru elevi care să presupună retragerea temporară sau pe durata întregului an școlar a burselor școlare.

Durata cursurilor în structura anului școlar 2024-2024 este diferită.

Programul va fi următorul:

Pentru elevii din clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar 2024-2025 va avea o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se va încheia pe data de 6 iunie 2025.

Pentru elevii din clasa a VIII-a, anul școlar 2024-2025 va avea o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se va încheia pe data de 13 iunie 2025.

Pentru clasele din învățământul liceal, filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale, dar și pentru clasele din învătământul profesional, anul școlar 2024-2025 va avea o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se va încheia pe data de 27 iunie 2025.

O altă noutate în structura anului școlar este și calendarul examenelor din 2025

În anul școlar 2024-2025, examenele pentru Evaluarea Națională și pentru Bacalaureat 2025 sunt programate mai devreme decât în anii precedenți, potrivit programului propus de Ministerul Educației.

De asemenea, noutatea din acest an este faptul că elevii vor avea ocazia să își vadă lucrările înainte de a depune contestații.

Când sunt programate examenele pentru Evaluarea Națională 2025

Înscrierea candidaților 2025 va fi în perioada: 10-13 iunie 2025;

Pentru clasa a VIII-a, cursurile se vor termina pe: 13 iunie 2025.

Probele scrise la Evaluare Națională 2025 vor fi:

Limba și literatura română: 23 iunie 2025;

Matematică: 24 iunie 2025;

și literatura maternă: 25 iunie 2025;

Afișarea rezultatelor inițiale: 1 iulie 2025;

Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor: 2-3 iulie 2025;

Soluționarea contestațiilor: 4-8 iulie 2025;

Afișarea rezultatelor finale: 9 iulie 2025.

Examenul de Bacalaureat 2025 va începe mai devreme decât în anii precedenți

Probele de competențe se vor desfășura în perioada 27 ianuarie – 7 februarie 2025 astfel: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română: 27-29 ianuarie 2025;

Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă: 29-31 ianuarie 2025;

Evaluarea competențelor digitale: 3-5 februarie 2025;

Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională: 5-7 februarie 2025;

Înscrierea la probele scrise: 2-5 iunie 2025;

Încheierea cursurilor pentru clasele a XII-a/a XIII-a: 6 iunie 2025.

Vor urma probele scrise la BAC 2025 astfel:

Limba și literatura română: 10 iunie 2025;

Proba obligatorie a profilului: 11 iunie 2025;

Proba la alegere a profilului și specializării: 12 iunie 2025;

Limba și literatura maternă: 13 iunie 2025;

Afișarea rezultatelor inițiale: 18 iunie 2025, urmată de vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor în zilele de 19 și 20 iunie;

Afișarea rezultatelor finale: 27 iunie 2025.

Structura anului școlar 2024-2025 este următoarea:

Cursurile se vor desfășura în perioadele:

Modulul I: va începe luni, 9 septembrie 2024 și se va desfășura până vineri, 25 octombrie 2024.

Modulul II: va începe luni, 4 noiembrie 2024 și se va desfășura până vineri, 20 decembrie 2024.

Modulul III: va începe miercuri, 8 ianuarie 2025 și se va desfășura până vineri, 7 februarie 2025, respectiv vineri, 14 februarie 2025 sau vineri, 21 februarie 2025.

Data se va stabili, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cadrele didactice la nivelul unităților de învățământ.

Modulul IV: va începe luni, 17 februarie 2025, respectiv luni, 24 februarie 2025 sau luni, 3 martie 2025, la decizia inspectoratelor școlare/județene/al municipiuli București și se va desfășura, după caz, până joi, 17 aprilie 2025.

Modulul V: va începe luni, 28 aprilie 2025 și se va desfășura până vineri, 20 iunie 2025.

Vacanțele elevilor

Prima vacanță în calendarul anului școlar 2024-2025 va fi la sfârșitul lunii octombrie, de sâmbătă, 26 octombrie 2024 și va dura până duminică, 3 noiembrie 2024. În modulul I.

A doua vacanță este de Crăciun. Va începe sâmbătă, 21 decembrie 2024 și va dura până marți, 7 ianuarie 2025. În modulul II.

A treia vacanță este vacanța de schi 2025, o săptămână în perioada 10 februarie – 2 martie 2025, la decizia inspectoratelor școlare/județene/al municipiului București.

A patra vacanță școlară va începe vineri, 18 aprilie 2025 și va dura până duminică, 27 aprilie 2025.

Vacanța de vară 2025 care încheie anul școlar va începe de sâmbătă, 21 iunie 2025 și va dura până duminică, 7 septembrie 2025