„Am niste colegi avocati specializati in insolventa, cu care colaborez din cand in cand si cu care ma intalnesc uneori la conferinte internationale. Sunt din Germania, Franta, UK, Italia, Olanda, Polonia, Ungaria, SUA, Mexic, Brazilia, Africa de Sud si Hong Kong.

Am avut aseara (si continua azi) un sir de mesaje cu ei in legatura cu pandemia.

Toti, fara exceptie, lucreaza de acasa, unii fiind chiar in carantina.

Toti, fara exceptie, spun ca e o nebunie ce se intampla si ca masurile luate sunt cu mult exagerate.

Toti, fara exceptie, remarca penuria de bunuri de consum, panica, pustiul de pe strazi si din economie, fiindu-le cert ca lumea se afunda, pe zi ce trece, intr-o criza economica de multe ori mai ampla si mai rea decat cea din 2008-2009. Observati, va rog, ca e vorba de specialisti in insolventa si criza, si nu de taietori de frunze la caini.

Intre timp, ma uit la masurile luate pentru sprijinul economiei si al populatiei de primele trei economii ale Europei, adica Germania, Franta si UK : 15% din PIB puse la bataie, fara acordul nimanui, exceptand parlamentele interne. E vorba de sume care depasesc un trilion de euro, numai in cele trei cazuri.

In Romania, in schimb, autoritatile ne ureaza sanatate si cer UE cu servilism sa accepte niscaiva masuri financiare de sprijin al agentilor economici (nu si pentru populatia de datornici care isi vor pierde locurile de munca si casele). Cand a fost vorba de ajutoare de stat pentru banci si pentru corporatii, din bani luati cu imprumut de la banci, nici prin gand nu i-a trecut lui Catu sa puna niste intrebari, macar parlamentului. Romanii trebuie sa inteleaga ca prioritatea este salvarea bancilor, nu?

Lucram de acasa. Sa vedem pana cand. Poate pana de Craciun”, scrie avocatul Piperea pe pagina sa de facebook.