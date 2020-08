Guvernul Orban a stabilit, prin hotarire de modificare a hotaririi de prelungire a starii de alerta, cateva reguli de desfasurare a campaniei electorale care a debutat azi.

Exista un aspect de-a dreptul comic al acestor reguli, care par a fi facute pentru alegerile pentru organele de conducere si administrare ale asociatiei de locatari din blocul domnului Arafat.

Iata cateva dintre aceste reguli pline de rationalitate si simtire patriotica :

(i) in spatiu inchis, evenimentele/intrunirile nu pot avea decat maxim 20 de participanti si o durata de maxim 2 ore;

(ii) in spatiu deschis, zisele evenimente/intruniri pot conta doar pe 50 de participanti, care sa stea la minim 4 metri unul de altul; candidatii ii pot plictisi pe astia 50 oricat vor, chiar si zile intregi;

(iii) daca, in schimb, actiunile electorale sunt itinerante sau se desfasoara in strada, candidatii, cu tot cu sustinatorii si stafful, nu se pot aglomera in grupuri mai mari de 6 persoane; presa, freelancerii cu live-ul pe feisbuc la ei, purtatorii de lanturi si recipiente de mustar/checeap de aruncat in candidati, purtatorii de tricouri, pungi, galeti si pliante cu candidatii preferati etc. nu vor putea face trena candidatilor; asadar, mai rasfirati, baieti, mai rasfirati;

(iv) actiunile din usa in usa, alea care ii plac mult de tot lui Sica Orban, nu vor mai fi permise decat perechilor de cate doi vestitori ai fericirii electoral-administrative; penelistii nu mai pot da cu paru’ in pesedisti, in parte “multumita” racolarilor de pesedisti, dar mai ales din cauza lipsei de personal si logistica – intr-adevar, cine ar mai putea cara parul anti-pesede, de vreme ce vestitorii lucrurilor fantastice pentru toti romanii pot fi maxim doi; dar gaseste domnul Tataru un loc intre cocoasele camilei in care penelistii sa se poata, totusi, desfasura in voie.

De precizat ca primii care au incalcat aceste reguli aseara au fost liderii “aliantei” PNL-PLUSR, adica, Orban, Catu, Barna si alti cativa actori de level 2, care au participat aseara, la ora 12 noaptea, la lansarea campaniei electorale a candidatului “independent” Nicufuior Dan. In strada au fost mai mult de 100 de participanti (ma si mir ca nu au venit 600 de mii, cu tot cu lanternele de smartphone aprinse), plus protestatarii de profesie/ocazionali.

Poza atasata e de zece puncte din 100: brat la brat, fara distantare sociala, Orban si Barna lipesc concomitent un afis cu “anticomunistul” Nicufuior Dan.

Este evident ca, daca ar fi fost vreun pesedist in aceasta situatie, s-ar fi lasat cu multiple sanctiuni si cu scandal. Doar nu credeati ca legea e pentru toti, nu?

Chestiunea grava si anti-democratica a acestei noi minunatii de reglementare este, insa, cu totul alta.

Masurile de siguranta si preventie necesare organizarii si derularii campaniei electorale se puteau lua prin orice acte administrative normative distincte, adaptate situatiei speciale pe care o traversam cu totii (mai mult fara voia noastra si complet lipsit de azimut).

Cu toate acestea, sus-enuntatele masuri au fost adoptate ca amendamente la ultima hotarire de guvern de prelungire a starii de alerta.

Intentia evidenta a redactorilor acestor reguli si masuri de “preventie” este aceea de a atrage regimul sanctionator aferent starii de alerta : amenzi, interdictii ale derularii unor evenimente electorale, interventia in forta a jandarmilor pentru a dispersa electoratul, internarea/izolarea la domiciliu dispusa de sefii politici ai DSP.

Opozantilor politici ai puterii actuale li s-a aratat pisica – atentie la cat de mult va permiteti in campania asta, ca dati de dracu’.

Va asteptati ca astfel de masuri sa se aplice partidului aflat (printr-un accident democratic) la putere si aliatilor sai? Pai nu ar trebui – au fost atatea ocazii de aplicare a acestor masuri contra lui Alexe de la Iasi, contra lui Rares B. de la Cluj si chiar contra lui Sica Orban insusi, pentru incalcarea regulilor pandemice! Cu toate acestea, problema sanctionarii lor nici macar nu s-a pus. Intrunirile politice, petrecerile de majorat ale fiilor/fiicelor de penelisti si bautele in sediul guvernului au fost considerate niste scapari scuzabile si au fost trecute la “si altele”.

De sanctionat vor fi sanctionati pesedistii – cei ce nu cred asta, sa isi aduca aminte ca presedintele consiliului judetean Giurgiu, un pesedist, a fost izolat la domiciliu cateva zile, in urma unui telefon de la DSP, fara test negative, fara dispozitie scrisa.