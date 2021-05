După cum se anunță în majoritatea ziarelor din Maramureș, Mircea Cirț a ajuns să fie incompatibil cu funcția de consilier local din cadrul Municipiului Baia Mare, după ce o firmă administrată de el a încheiat un contract pentru închirierea unui autoturism cu Clubul Sportiv Minaur Baia Mare. Și-a asumat incapabilitatea prin semnarea contractului, emiterea facturii și a ordinului de plată pentru încasarea unei sume de 2344,49 lei.

Asta nu e bine. După cum e lesne de înțeles, acesta a încălcat legea și trebuie să plătească. Toate bune și frumoase. Doar mă întreb, acesta a făcut în cunoștință de cauză aceasta acțiune? Avea nevoie de cei 2350 de lei de la primăria din Baia Mare, când în campanie arunca cu bani în stânga și în dreapta? Într-adevăr, CS Minaur este un club de drept public, aparținând Primăriei Municipiului Baia Mare, dar v-aș ruga să încercăm să fim maturi, înțelegători și să nu condamnăm atât de categoric un astfel de gest, poate inconștient a unui om care totuși, chiar dacă a pierdut alegerile, a ales să facă parte din Consiliul Local și să-și aducă contribuția cum poate mai bine.

„Doamna Diana Iluț și-a dat „DEMISIA DE ONOARE din funcția de Consilier Local al Consiliului Local Baia Mare”. Ne-a spus că „…nu am reușit să studiez toate legile acestei țări, … n-am reușit să dezleg toate meandrele unei legislații greoaie, … nu sunt jurist și implicit nu citesc articolele înțelegându-le toate subterfugiile. … nu am făcut nimic care să aducă atingere orașului Baia Mare, care să prejudicieze in vreun fel banii acestui oraș și să mă avantajeze in mod personal.”