Marja de eroare a testului COVID s-a dovedit foarte mare în cazul unei femei din Cluj. S-a testat la cerere pentru a pleca în vacanţă în Grecia şi testul a ieşit pozitiv. A fost internată, conform protocolului, iar peste două zile, la insistenţele ei, i s-a făcut un nou test. Stupoare. Rezultatul a fost de data asta negativ. Iată cronica unui diagnostic fals pozitiv.

Pacientă: Am primit testele pozitive. Am intrat în autoizolare, am așteptat să ne sune DSP-ul.

Tocmai începea calvarul. Greoi, se punea în mişcare protocolul sanitar. În miezul nopţii, ambulanţa a ridicat de acasă mama şi copilul pentru a-i interna în Spitalul de Boli Infecţioase din oraş. Nu a renunţat însă la speranţa că poate totuşi undeva s-a strecurat o greşeală şi că, de fapt, nu sunt bolnavi. Aşa că a insistat să facă un nou test.