Trafic rutier in conditii de iarna. Zapada framantata cu grosimea de pana la 2 cm se gaseste depusa pe carosabilul sectoare de drumuri publice. Sunt tronsoane de drum pe care sub stratul de zapada framantata se gaseste gheata. Angajatii sectiei de drumuri nationale au intervenit cu 19 utilaje si au imprastiat 128 tone de material antiderapant. Pe sectoarele de drumuri judetene s-a actionat cu 36 de utilaje si s-au raspandit 351 tone de material antiderapant. Cerul este acoperit, ninge in judet. Vizibilitatea in trafic este buna, vantul prezinta intensificari temporare in zona inalta de munte, unde viscoleste ninsoarea si spulbera zapada. Sunt utilaje in trafic care actioneaza la deszapezire.

Traficul rutier se desfășoară greu pe DN18 între Baia Sprie și Sighetu Marmației, în pasul Gutâi. Acolo utilajele intervin, însă ninge iar lipsa autovehiculelor din trafic face ca zăpada să se depună.

Pe DN18B Baia Mare – Târgu Lăpuș se înaintează cu 15 km/oră, spun șoferii. Carosabilul este alunecos și este acoperit cu 1-2 cm de zăpadă frământată.

Pe DJ187 Ruscova – Poienile de Sub Munte zăpada acoperă partea carosabilă. Așadar atenție șoferi, adaptați viteza la condițiile de drum.

Ne punem veșnica întrebare? Oare ce fac autoritățile județului?