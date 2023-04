Nouă elevi din Maramureș au reprezentat județul la Oradea, în perioada 7-10 aprilie, la etapa națională a Olimpiadei de Fizică. Rezultatele obținute sunt următoarele:

– Hotea David (clasa a VI-a la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare, profesor coordonator Plitan Petrică) – premiul II ME și medalie de aur;

– Covrig Raul (clasa a VIII-a la Colegiul Național „Dragoș Vodă” Sighetu Marmației, profesor coordonator Herbil Marian)-mențiune ME și medalia de argint;

– Tuș Mihnea (clasa a VI-a la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare, profesor coordonator Plitan Petrică)- medalie de argint;

– Pop Liviu (clasa a VIII-a la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare, profesor coordonator Stoian Lucian)- medalie de bronz;

– Vanca Mario (clasa a VIII-a la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare, profesor coordonator Stoian Lucian);

– Iercoșan Andrei (clasa a IX-a la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare, profesor coordonator Stoian Lucian) – diplomă de onoare.