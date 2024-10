ANM a emis un cod galben de ceață valabil joi, 24 octombrie, până la ora 10:00.

Vizată zona joasă a județului Maramureş: Baia Mare, Baia Sprie, Târgu Lăpuș, Seini, Șomcuta Mare, Ulmeni, Tăuții-Măgherăuș, Copalnic-Mănăștur, Șisești, Mireșu Mare, Satulung, Recea, Dumbrăvița, Suciu de Sus, Cupșeni, Cicârlău, Cernești, Lăpuș, Fărcașa, Remetea Chioarului, Valea Chioarului, Groși, Ardusat, Coroieni, Groșii Țibleșului, Săcălășeni, Băița de Sub Codru, Băsești, Coltău, Vima Mică, Asuaju de Sus, Gârdani, Oarța de Jos, Bicaz, Sălsig, Coaș, Boiu Mare, Ariniș.

Se va semnala ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.