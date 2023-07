Luni, 17 iulie, în decurs de mai puțin de o oră, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați prin plângeri, formulate de către doi bărbați, cu privire la faptul că le-au fost retrase sume de bani de pe card, sau au fost efectuate plăți on-line fără acordul lor.

În primul caz, partea vătămată și-a verificat soldul bancar în aplicația mobilă și a observat lipsa a 670 de euro, bani cu care au fost efectuate două plăți, iar în cel de-al doilea caz, partea vătămată a pierdut cardul bancar pe care avea notat codul PIN al acestuia, ocazie cu care, persoane necunoscute l-au găsit și au efectuat în mod fraudulos mai multe retrageri de numerar de la diverse A.T.M.-uri amplasate în municipiul Baia Mare, cauzându-i un prejudiciu în valoare totală de 10.000 de lei.

În primul caz, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, iar în cel de-al doilea caz, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de însușirea bunului găsit sau ajuns in eroare la făptuitor, accesul ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.