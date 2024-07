Noi servicii oferite pentru comunitate la Centrul de Zi al Asociației Esperando, unde în 5 iulie, începând cu ora 10:00, a avut loc inaugurarea spațiului destinat Atelierelor Inte-grate Esperando.

Un spațiu accesibil și adaptat nevoilor persoanelor cu dizabilități, în care se vor des-fășura diferite ateliere pentru ca acestea să poată dobândi sau dezvolta abilități pentru o viață independentă și activă, abilități tehnice/practice, pentru a-și îmbunătăți calitatea vieții.

Se vor organiza ateliere educaționale, de mișcare/sport, de artă și creație, de tehnologii, de petrecere a timpului liber într-un mod plăcut etc.

La acestea se vor realiza, la o scară mai mică, produse precum: lumânări, mărțișoare, or-namente ceramice, obiecte decorative, bijuterii handmade etc. Vor fi și activități de cusut, țesut, împletit, de socializare, dans ș.a.m.d.

Activitățile vor fi adaptate pentru a fi accesibile persoanelor cu nevoi speciale, în funcție de particularitățile fiecărui caz, și se vor desfășura sub îndrumarea personalului specializat. De asemenea, vor fi diversificate pentru a cuprinde o paletă cât mai largă de posibilități de dezvol-tare pentru participanți.

Atelierele se adresează persoanelor cu dizabilități neurofizice, din familii, dar și din sis-temul de protecție. Ca o noutate, dorim să implicăm și persoane vârstnice cărora le-ar face plăcere să petreacă timpul alături de beneficiarii noștri, în calitate de voluntari sau beneficiari, astfel creând o punte între generații.

Beneficiile acestui tip de activități sunt multiple, contribuind la incluziunea socială, dez-voltarea personală, creșterea încrederii în sine, îmbunătățirea sănătății fizice și mentale, stimu-larea creativității etc.

Le mulțumim sponsorilor care ne-au susținut în reabilitarea spațiului și fără de care, cu siguranță, nu am fi reușit să îndeplinim acest obiectiv măreț, în folosul persoanelor cu dizabilități.

Le mulțumim și celor care ne-au fost alături, astăzi, pentru a marca începutul unui nou capitol din existența Asociației Esperando: reprezentanți ai I.S.J.M.M., D.A.S. Baia Mare, spon-sori, colaboratori, părinți și prieteni.