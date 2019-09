În contextul atacului terorist care a avut loc în Kabul, Afganistan, Ministerul Afacerilor Externe face următoarele precizări:

În cursul nopții de 2 spre 3 septembrie 2019, în cadrul campusului în care își desfășoară activitatea Ambasada României la Kabul a avut loc un atac terorist îndreptat împotriva cetățenilor străini.

În urma atacului, un reprezentant al misiunii diplomatice a României la Kabul a decedat, iar altul a fost grav rănit.

Cetățeanul român rănit urmează să fie transferat cât de curând posibil în Europa, în funcție de evoluția stării de sănătate, pentru a beneficia de asistență medicală de specialitate.

Ministrul Ramona Mănescu a avut o convorbire telefonică cu șeful misiunii diplomatice a României la Kabul și rămâne în legătură permanentă pentru acordarea sprijinului necesar.

Breaking

Sirens rang certain embassies in Kabuls diplomatic zone

Something big is happening in #Kabul right now #KabulRightNow

A big explosion in diplomatic zone pic.twitter.com/3hwXMd06ia

— بُت شکن (@QAD_North) September 2, 2019