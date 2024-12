Astăzi a fost consfințită coaliția creșterilor de taxe pentru băimăreni, o coaliție din care fac parte consilierii locali de la PSD, USR, AUR și UDMR, în frunte, desigur, cu primarul Doru Dăncuș.

Prin votul lor, din 2025, băimărenii vor plăti impozite la locuințe cu 48% mai mari decât în prezent și vor plăti abonamente pentru parcare în funcție de zonă, pentru zonele centrale ajungând la 1500 de lei. Urmează, într-o ședință următoare, și creșterea taxei pentru gunoi, majorarea fiind respinsă astăzi la un singur vot.

Consilierii liberali nu au votat aceste majorări nejustificate, pentru că explicațiile primarului Dăncuș, că are nevoie de bani pentru dezvoltarea orașului, nu le mai crede nimeni. Banii orașului sunt cheltuiți pe luminițe feerice, pe evenimente organizate de prietenii primarului, pe piste de biciclete realizate anapoda, niciun proiect major nefiind demarat de primărie. Noroc că am dat drumul la lucrările de la Pasajul Italsofa, ca să aibă și Doru Dăncuș și Gabriel Zetea unde să își facă poze pe șantier.

Dacă tot vrea să dezvolte orașul, așa cum susține, Doru Dăncuș are la îndemână soluții mult mai bune pentru a face rost de bani, înainte de a trece la majorarea taxelor și impozitelor: reducerea cheltuielilor inutile ale administrației locale, atragerea de fonduri europene nerambursabile pentru proiecte de dezvoltare, fonduri rambursabile din împrumuturi pe termen mediu și lung etc, sunt doar câteva din metodele prin care poate aduce bani pentru dezvoltarea orașului. Dar, pentru primar, alături de consilierii PSD, USR, AUR și UDMR, pare mai simplu să-i împovăreze pe băimăreni cu taxe și impozite nejustificat de mari.

Dincolo de lipsa de justificare a creșterii taxelor și impozitelor locale, în Baia Mare s-a construit o coaliție politică toxică pentru oraș și pentru interesele băimărenilor.

În Baia Mare, USR nu are nicio problemă să facă alianță cu PSD și AUR, iar apelul președintelui USR Baia Mare, Brian Cristian, la consilierii locali, să nu voteze majorările de taxe, este un exercițiu ipocrit de retorică, în condițiile în care colegii săi de partid votează cot la cot cu PSD și AUR. Dar poate, cine știe, ia măsuri ca președinte USR Baia Mare.

Ionel Bogdan – Președinte PNL Maramureș