Nu-l face nimeni răspunzător pe dr. Alexandru Rafila pentru faptele criminale ale tatălui său, dar să nu uităm că pînă anul trecut, cînd au apărut dezvăluirile despre crimele la care a particpat direct tatăl său, n-a scos un cuvînt, aplicînd metoda „Cîțu”, deși trecuseră peste 20 de ani de la filmul „Memorialul durerii”, fără ca Rafila să spună că acel torționar era chiar tatăl lui.

Și ar mai fi ceva. Alexandru Rafila a fost în prima linie în toată campania Coronavirus care a dus la starea de urgență și repetatele stări de alertă, cele care au scos în stradă oamenii nemulțumiți de măsurile arbitrare ale guvernul PNL-USRPLUS-UDMR. Ce credibilitate mai are acum PSD, cînd acuză guvernul Cîțu pentru jocurile de culise generate de Coronavirus, după ce i-a luat în echipa parlamentară și pe Rafila și pe Streinu Cercel?

Dar, ce credeți că a spus Alexandru Rafila cînd, fiind în direct la emisiunea lui Radu Tudor, a auzit opinia lui Marius Pieleanu, potrivit căreia ar fi bun de Președinte al României? Credeți că i-a spus „merci, dar sînt în PSD oameni mai potriviți decît mine pentru această funcție”? Ei, aș! I-a mulțumit „domnului profesor Marius Pieleanu”, cee ce înseamnă că i-ar surîde ideea!

Și, așa, ca bomboana pe colivă, să reamintim că Alexandru Rafila, înainte de a deveni unul dintre liderii PSD, participase la un protest anti-PSD și l-a votat pe Klaus Iohannis, declarînd „Nu am votat-o pe Viorica Dăncilă. Dumneavoastră aţi fi votat cu Viorica Dăncilă dacă eraţi membru al PSD? Nu puteam. Nu am absolut nimic cu dânsa, dar această calitate de preşedinte al partidului, de prim-ministru, trebuie ocupată – mai ales dacă vorbim de un partid mare – de o persoană care are abilităţi nu numai manageriale”. La ce abilități s-o fi referit fiul torționarului Rafila?

Vă dați seama, stimați cititori, cum ar arăta o campanie electorală pentru Președinția României cu următorii protagoniști: fiul torționarului Alexandru Rafila, contra bețivanului Florin Cîțu, între ei strecurîndu-se și Dacian Cioloș, cel care era în poarta Doinei Cornea, ca soldat al trupelor de securitate?

Toți fiind nu numai agreați de Sistem, ci chiar sprijiniți vîrtos. (Ioan Spânu)