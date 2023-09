Diego Armando Maradona s-a nascut pe 30 octombrie 1960 si a fost unul dintre cei mai mari fotbalisti ai tuturor timpurilor. S-a stins din viata pe 25 noiembrie 2020 in urma unui stop cardio-respirator.

In acest articol iti prezint lucrurile absolut remarcabile din viata si cariera unuia dintre cei mai mari jucatori de fotbal din istorie.

Cum a inceput fotbalul?

Maradona s-a nascut intr-o familie foarte saraca din Argentina. El mergea frecvent la terenurile de fotbal unde a dovedit de la primele contacte cu mingea un talent iesit din comun.

La o varsta foarte frageda, de doar 10 ani, Diego a fost remarcat de un scouter care cauta tinere talente. Pe atunci, Maradona era junior la un club local, Estrella Roja, situat in vecinatatea cartierului sau.

A semnat apoi cu Los Cebollitas, formatia de juniori si pepiniera clubului Argentinos Juniors. A fost si copil de mingi si incanta publicul spectator cu jonglerii la 12 ani, in pauzele meciurilor.

Pe 20 octombrie 1976, la implinirea varstei de 16 ani, Diego a evoluat ca junior la Argentinos Juniors, iar in 1981 a fost cumparat de Boca Juniors pentru 1 milion de lire.

Cele mai mari realizari din cariera de jucator

Maradona si-a pus amprenta in mod indiscutabil asupra performantelor marcate de echipa nationala a Argentinei. A jucat sub culorile tarii sale la 4 Campionate Mondiale: in 1982, 1986, 1990 si 1994.

La editia din Mexic din 1986 a spulberat efectiv competitia. Meciul memorabil de la acel turneu final este cel din sferturi, unde Argentina lui Maradona a intalnit reprezentativa Angliei. Doua goluri a marcat Diego in acea partida, primul dintre ele fiind marcat cu mana, fara ca arbitrul sa vada. Acel gol marcat cu mana a ramas in istoria fotbalului drept “Mana lui Dumnezeu”.

Al doilea gol marcat de Maradona in poarta englezilor a venit la capatul unei actiuni individuale superbe, cand a preluat o minge de undeva de la jumatatea terenului si apoi a driblat intreaga aparare a Albionului, inclusiv portarul, trimitand in final mingea in poarta.

In 1986, in calitate de Capitan al Argentinei si-a condus echipa spre Cupa Mondiala, invingand Germania de Vest in finala cu scorul de 3-2, ocazie cu care a castigat si Balonul de Aur.

Tot in acea editie de turneu final, Maradona a fost cel mai faultat jucator, record care nu a mai fost doborat la vreo Cupa Mondiala. De 53 de ori a fost oprit neregulamentar argentinianul.

In afara de echipa nationala, Maradona a mai fost un superstar si la echipa de club Napoli. Napoletanii il divinizau pe superstarul argentinian si in ciuda tuturor problemelor legate de adictiile de droguri sau de alte substante interzise, nu a suferit niciodata condamnari sau suspendari mai grele.

Alaturi de Napoli a castigat titlul in Serie A in anii 1987 si 1990. Pe langa asta, a reusit sa castige si Cupa UEFA cu acelasi club in 1989, contribuind decisiv la castigarea trofeului.

Distinctii si premii

Alaturi de Pele, un alt fotbalist legendar, Maradona imparte titlul de Jucatorul Secolului, distinctie acordata de FIFA in anul 2000.

In total, Diego Armando Maradona a primit peste 50 de distinctii individuale atat in timpul carierei, cat si dupa ce s-a retras din fotbal.

La Campionatul Mondial de Fotbal din 1986, pe langa trofeul Balonul de Aur, a mai fost recompensat si cu titlul Gheata de Argint si cu trofeul pentru cele mai multe assist-uri date la o Cupa Mondiala, acordat de FIFA.

Tot FIFA i-a acordat si titlul pentru golul secolului, fiind vorba despre acel al doilea gol marcat contra Angliei la Mondialul din 1986, cand a desfiintat apararea Albionului.

Intre 1987 si 1988 a fost marcatorul anului in Cupa Italiei, in 1990 a mai primit un Balon de Bronz de la FIFA, iar in 1998 FIFA l-a inclus pe Maradona in Echipa de Vis a Anilor 2000.

La Mondialul din 2002, din nou FIFA l-a nominalizat pe Maradona in Echipa de Vis a Cupei Mondiale de la editia respectiva.

Desi a avut probleme toata cariera cu narcoticele si cu alte substante interzise in sport, Maradona a recunoscut ca a incercat cu greu sa reziste tentatiei. A fost si suspendat de mai multe ori, insa niciodata nu a renuntat la stupefiante. A fost surprins chiar si pe banca de rezerve in timp ce consuma cocaina.

In anul 2020, dupa decesul sau , clubul Napoli a decis, in semn de urias respect pentru acest mare jucator retragerea numarului 10 de la club, numar pe care l-a purtat Maradona.

Totodata, stadionul de fotbal din Napoli a fost redenumit Stadio Diego Armando Maradona.

Unul dintre cei mai mari jucatori ai lumii, Maradona a fost foarte controversat din cauza unor actiuni extreme ale sale. Cu toate acestea, fanii fotbalului si-l vor aminti mereu pentru abilitatile unice aratate pe terenul de fotbal si pentru istoria scrisa de Diego.