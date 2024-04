Joi, 18 aprilie, începând cu ora 10.00, demisolul clădirii vechi a Colegiului de Arte Baia Mare va fi gazda unui Artist Talk cu Mircea But.

Mircea But (născut în 1991 în Baia Mare, România) locuiește și lucrează în Cluj-Napoca. A absolvit Colegiul de Arte Baia Mare, Facultatea de Pictură a Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca. Printre participările sale se numără mai multe proiecte expoziționale, atât la nivel național, cât și internațional, expunând la Tokyo, Londra, Budapesta, Viena etc.

Picturile sale folosesc motive familiare ale lumii obiective, de care este atașat personal – copaci, case, drumuri, dealuri, cruci și movile funerare, cimitire cu vegetație luxuriantă, prin care ne dezvăluie o percepție profundă, trecând dincolo de aparențe previzibile. Intrând în fluxul prezenței perpetue, el experimentează prin culoare lucruri inexprimabile în cuvinte, cărora doar fluxul nebun al pensulei și pigmenților le poate oferi reprezentare senzuală.