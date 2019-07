În lumea muzicii dance și dincolo de ea, sunt extrem de puține conexiunile atât de puternice ca cea dintre Armin van Buuren și publicul festivalului UNTOLD.

Fiecare set live de la UNTOLD al DJ-ului de renume mondial s-a dovedit a fi un spectacol incredibil, care a implicat totul, începând de la piesele trance până la lacrimile de bucurie și până la a sta pe scenă cu câteva ore mai mult pentru că nimeni nu-și dorea ca show-ul să se termine.

Astăzi, cu doar trei săptămâni înainte de începerea ediției aniversare din 2019 a festivalului UNTOLD, Armin van Buuren și Avian Grays le dezvăluie fanilor imnul oficial al festivalului: „Something Real” (feat Jordan Shaw). Și asta nu este totul. Armin van Buuren va avea pe scena principală a festivalului UNTOLD 2019 cel mai lung set din cariera lui: ziua Armin la UNTOLD.

Setul live va fi mai mult decât o performanță extinsă. Pentru această ocazie unică, Armin, desemnat de cinci ori cel mai bun DJ din lume, va muta propria producție de festivaluri din Olanda în România. Spectacolul va cuprinde numeroși oaspeți surpriză, inclusiv Josh Cumbee (cunoscut datorită piesei „Sunny Days”), Jordan Shaw („Something Real”) și Sam Martin („Wild Wild Son”).

În plus, spectacolul va aduce și muzică nouă – printre care și imnul oficial – și chiar o linie specială de îmbrăcăminte:

Armin UNTOLD.

Cu un pian idilic de muzică trance, chitare așezate pe marginea universului și voci sensibile, „Something Real” oferă versuri care descriu perfect acel sentiment magic pe care oricine îl obține atunci când găsește, în sfârșit, pe cineva care i se potrivește perfect.

Armin van Buuren: “Nu este un secret că festivalul UNTOLD are un loc special în inima mea, așa că atunci când a apărut această oportunitate, nu am mai stat nici o secundă pe gânduri. Este o onoare pentru mine să compun imnul oficial al festivalului, pentru ediția aniversară din acest an, și sunt super încântat că în ziua Armin la UNTOLD vom avea împreună cu publicul cel mai lung show live pe scena unui festival, din cariera mea. Va fi magic! Vă asigur de asta!.”

Festivalul UNTOLD va avea loc în perioada 1-4 august, la Cluj-Napoca.