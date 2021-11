„Am avut o primă întâlnire cu PNL. De la început am cerut să fie o întâlnire serioasă și aplicată pe nevoile românilor. Nu am avut discuții în ce privește funcțiile din guvernul României. Credem că prioritatea numărul unu este stabilizarea României, pe care au adus-o prin această guvernare de dreapta. Printr-un efort comun și un plan de guvernare coerent să încercăm să ajungem într-un ritm așteptat de către români.

„A fost o discuție în ce privește propunerea de premier. Ne menținem discuția partidului de a merge la Cotroceni cu propunerea de prim-ministru. Apoi am venit cu mai multe soluții, a fost și această soluție de a veni prin rotație.

PSD a venit azi cu cele 100 de măsuri. Am cerut ministrului de Finanțe execuția bugetară până în acest moment. Prioritatea zero e să venim cu o rectificare bugetară. Să nu păcălim românii cu ce am dori să facem”, a mai adăugat liderul PSD.