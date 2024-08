Furnizarea de servicii publice de alimentare cu apa si canalizare într-o maniera performantă şi nediscriminatorie constituie o condiţie esentială pentru societatea Vital S.A, iar asigurarea și garantarea calității apei potabile pe care o livrăm către utilizatori constituie nu doar o misiune principală ci și o obligație pe care o avem de îndeplinit!

S.C. Vital S.A. lansează un nou APEL CĂTRE TOȚI UTILIZATORII – să folosească rațional rezervele de apă, evitând udatul grădinilor și umplerea bazinelor și piscinelor!

Pentru a putea asigura furnizarea apei potabile la parametrii normali, utilizatorii sunt rugați să evite folosirea apei potabile pentru scopuri agricole și de grădinărit, utilizând pe cât posibil apa din alte surse (izvoare, fântâni, etc.) pentru astfel de activități. De asemenea, dorim să menționăm că pe parcursul anului furnizarea apei potabile se realizează în parametri normali, însă condițiile amintite mai sus și pe fondul unei perioade de secetă prelungită, am fost nevoiți să impunem un program de restricții în furnizarea apei către utilizatori. Asta în condițiile în care, am făcut apel și am desfășurat mai multe campanii de conștientizare către populație, insistând asupra faptului că apa este o resursă limitată și este nevoie să fie folosită cu responsabilitate, evitând risipa, utilizatorii au ignorat toate recomandările noastre.

La această dată societatea Vital S.A. se află în neplăcuta situație de a furniza apă potabilă după program în mai multe localități din aria de operare, iar lista acestora continuă să crească de la o zi la alta din cauza unui tip de consum caracteristic zonelor rurale, și anume a folosirii improprii a apei pentru grădinărit și întreținere vegetație.

Programul de furnizare al apei potabile, către utilizatorii din aceste zone se va menține până la reglementarea situației, însă având în vedere faptul că sursele de suprafață depind de cantitatea de precipitații, iar în perioada următoare se anunță, în continuare, secetă, situația s-ar putea prelungi încă o bună perioada de timp.

Măsurile aplicate de societatea Vital S.A. fac parte din “Planul de restricții și folosire a apei în perioadele deficitare“, elaborat în conformitate cu Anexa nr. 16 din Ordinul nr. 9/06.01.2006 a Ministerului Mediului și Gospodăriri Apelor și sunt puse în aplicare de toți operatorii de apă și canal din România. Aceștia depun eforturi considerabile pentru a furniza apă potabilă tuturor cetățenilor, chiar și în aceste condiții meteorologice extreme.

În vederea evitării eventualelor efecte negative cauzate de lipsa apei, societatea Vital S.A. recomandă utilizatorilor afectați să-şi creeze rezerve de apă potabilă pentru perioadele de întrerupere.

Pentru informații suplimentare sau alte sesizări, dispeceratul S.C. VITAL S.A. vă stă la dispoziție la numerele de telefon. 0262/215150, 1, 2 și 0362/401052, 3, 0372752661.

Reamintim utilizatorilor că folosirea rațională a apei este o responsabilitate comună atât a furnizorului, cât și a utilizatorilor !

În această perioadă este important să folosim apa cu înțelepciune și să o prețuim ca pe un dar comun, nu doar pentru oameni, ci pentru toată viața de pe Pământ.

Consumă apa cu responsabilitate!