Un apel umanitar a fost lansat online pentru a-l ajuta şi sprijini pe micuţul David din Baia Mare, care se confruntă cu o boală necurţătoare.

Dragi prieteni, va retin atentia de data aceasta cu cazul micutului David… baimarean de al nostru. David pana de curand era un baiat sanatos, se bucura de copilarie, de familie si de prieteni, pana intr-o zi cand au aparut primele semne ale bolii.

Nimic nu prevestea ca ar fi vorba de o boala grava, si familia se astepta sa fie ceva usor de tratat…dar diagnosticul primit a fost crunt. Fiind diagnosticat cu tumoare pe creier(operatia a fost facuta), dar diagnosticat cu Astrocitom Pilocitic. In urma investigatiilor a reaparut tumoarea. Este afectată maduva de la coloana vertebrală si are cifoscolioză toraco-lombară, necesita mai multe intervenții chirurgicale, are nevoie mare de susținerea noastră, a tuturor.

Operatia pe creier a fost facuta, tumoarea a fost indepartata, a facut si punctii si a trecut cu greu peste operatie. Acum se simte mai bine, il mai doare spatele si putin capul, face sedinte la psiholog. Se pregateste pentru urmatoarele interventii ce trebuie facute de urgenta. Prima interventie consta in eliminarea tumoarei de pe coloana, urmata apoi de inca doua interventii.

Dragilor, haideti sa contribuim si noi putin, sa aducem familiei greu incercate putina bucurie ca macar grija banilor sa nu o aiba, sa le oferim confortul psihic sa depaseasca problemele de care se lovesc..si le fim alaturi cu tot ce putem. Va rog, cei care doriti sa va implicati in strangerea de fonduri, sau aveti idei cum am putea ajuta, sa le expuneti si sa facem tot ce ne sta in putinta sa le fim alaturi.

Se poate crea un grup unde sa donam lucruri pe care nu le mai folosim, iar cine le cumpara, achita banutii in contul micutului David, se pot oferi servicii, iar contravaloarea lor se depun in contul micului, sau orice alta idee de ajutoarare e bine venita!

Dar din dar se face rai!

Cine poate și dorește sa doneze, atașez cont:

Roth David Robert RO35BTRLRONCRT0531689201 deschis la Banca Transilvania

Mulțumim! orice suma ajută