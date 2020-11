”Totul a început în urmă cu 5 ani când ajunși de urgență la Clinica de Neurologie Pediatrică Cluj Napoca i se pune diagnosticul de sindrom West, o formă foarte gravă de epilepsie,în prima faza crizele i se opresc în urma tratamentului, dar pentru o perioada de doar 6 luni după care reapar, ajungem din nou la Cluj de urgență, i se schimbă tratamentul dar de această dată nu mai avem același rezultat ca și prima dată, de aceea încercăm să căutăm alți medici care să ne ajute în oprirea crizelor,aceste in timp fiind urmate de retard psihic si motor grav pentru Antonia.Astfel am ajuns și la Timișoara la un medic foarte renumit care la rândul lui face tot posibilul să ne ajute cât este cu putință, doar că boala ei nu se lasă așa ușor iar în urma unor investigații făcute de dânsul, ne trimite la București la cei mai buni medici din țară să continuăm cu alte tratamente și investigații, iar într-un final să aflăm că nu mai avem ce medicamente să încercăm pentru că pe cele aprobate la noi în țară, le-am încercat pe toate, așa că noi am căutat să plecăm în altă țară unde ne pot ajută cu alte tratamente.