Pe reţelele de socializare circulă un mesaj mai puţin obişnuit. Cel care l-a lansat, Marius Norby, este sighetean şi face un apel către concetăţenii lui să colecteze deşeurile selectiv, dar şi să-i reclame pe cei care nu ţin cont de această normă europeană.

„Sighetu Marmației, Maramureș, Romania, țară europeană plina de cetățeni europeni care au drepturi!

Aparent câțiva din acești cetățeni așa zis europeni au sesizat că nu mai exista containerul mare, fiind înlocuit cu cele trei containere pentru colectare selectiva. In consecință daca nu e ăla mare, doar nu s-or apuca europenii cu drepturi să scoată din pungi și să pună plastic și metal in galben, hârtie în albastru și sticla în verde. Nu ne pasa de orașul în care trăim, nu punem preț pe sănătate și calitatea vieții, in schimb punem preț pe postări denigratoare pe Facebook la adresa instituțiilor sau a angajatorilor acestora. Care ar putea fi explicația pentru o asemenea faptă, alta decât nepăsarea, lipsa de bun simt și a educației de acasă?

Fac un apel către cetățenii municipiului, colectați deșeurile selectiv, nu e greu!!!

Va rog sa sesizați la 0262310170 orice persoana care aruncă gunoaiele langa containere, orice persoana care descarcă din mașina deșeuri langa containere, moloz sau orice altceva. Toți avem telefoane mobile, faceți poze dacă vedeți așa ceva și trimiteți prin mesaj chiar mie și am să mă ocup personal de cei care cred că orașul nostru e o groapă de gunoi!!!!”, a scris acesta.