Având în vedere evenimentele care se desfășoară in prezent din cauza virusului Covid-19, facem un apel către clienții noștri, și nu numai, să-și păstreze calmul. Nu există o criză alimentară decât cea provocată de panica inutilă a oamenilor care achiziționează produse alimentare in exces fără să aibă nevoie de ele si in acest fel făcând risipă. Facem acest apel către voi deoarece în ultimele zile foarte multi oameni vin să cumpere drojdie direct din fabrică.

Vă rugăm frumos, noi nu vindem drojdie,noi și toate celelalte brutării, producem si vindem pâine . CUMPARATI PAINE !!!. Drojdia are termen mic de valabilitate și nu mai este valabilă dacă o congelati. Toată această cursă pentru aprovizionare cu alimente de bază nu face decât să crească prețul la materiile prime necesare nouă pentru fabricarea produselor de panificație.

Vă asigurăm că există stocuri suficiente de făină pentru a asigura o productie constantă de pâine și produse de panificație . Chiar și in cazul în care veți fi izolați la domiciliu promitem că o să distribuim pâine direct acasă la dumneavoastră . Magazinele alimentare și toate activitățile de producție ce țin de produse alimentare nu se vor inchide.

Brutăriile funcționează în continuare, ne-am luat măsuri suplimentare de protectie pe partea de igienă așa că vă rugăm să ascultati de autorități și să stați acasă in această perioadă . Nu părăsiți domiciliul decât dacă este absolut necesar.

Aveți încredere in autorități ,informați-vă corect și cu puțină răbdare o să trecem cu bine peste aceste vremuri.

Vă multumim frumos pentru înțelegere.

Brutăria Apostol – Borșa